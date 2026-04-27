В Удмуртии создадут туристические маршруты для гостей из Китая

В Удмуртии планируют разработать три туристических маршрута с учетом запросов китайских туроператоров. Об этом глава республики Александр Бречалов сообщил на встрече с официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

По словам руководителя региона, интерес к Удмуртии со стороны иностранных гостей растет: из 90 тысяч зарубежных туристов, посетивших республику в прошлом году, около 25 тысяч прибыли из Китая.

В ходе встречи Александр Бречалов также поблагодарил Марию Захарову за помощь в организации пресс-тура для иностранных журналистов, который прошел в 2025 году при поддержке департамента информации и печати МИД России. В нем приняли участие представители СМИ из Белоруссии, Бразилии, Венгрии, Вьетнама, Казахстана, Китая и Пакистана.

Мария Захарова, в свою очередь, отметила комплексный подход региона к развитию международного сотрудничества, подчеркнув баланс между промышленным потенциалом и гуманитарными инициативами, сообщает пресс-служба руководителя региона.

