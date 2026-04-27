Турист рассказал, как выжил в горах после схода лавины

Туристы, которых накрыла лавина в Бурятии, шли организованной группой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из выживших путешественников.

Как рассказал сам мужчина по имени Александр, в этот момент была хорошая погода, поэтому у них не было опасений по поводу лавины или других подобных явлений.

На высоте в какой-то момент они услышали треск, их быстро смело и «утянуло вниз». Ближе к поверхности были три человека. Один из них быстро освободился сам и помог Александру, которому придавило руку. Вместе они помогли третьему товарищу.

«Это заняло минут 10-15, потому что, когда третьего раскапывали, его уже трясло от холода», – рассказал он.

Еще четверых они не могли найти сами, так как их унесло и засыпало, каких-либо криков или других звуков на месте они не слышали. У одного из выживших оказалась рация, они смогли связаться с гидами другой группы.

Помощь прибыла спустя три часа. Специалисты оказали туристам всю необходимую помощь. У всех выживших есть травмы.

Туристы отправились на массив Сунку-Сардык несколько дней назад, в горах их накрыла лавина. В результате три человека не выжили, еще одного участника похода ищут.