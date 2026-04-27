Пожар на морском терминале не отразился на турпотоке в Туапсе

После пожара на морском терминале в Туапсе туристический сезон в районе пока развивается по плану. Туроператоры фиксируют стабильные продажи туров и отсутствие массовых отмен, хотя в сети продолжают обсуждать последствия апрельского инцидента и возможное влияние загрязнений на море и пляжи.

В ночь на 20 апреля в Туапсе загорелся морской терминал нефтеперерабатывающего комплекса после атаки беспилотников. По данным оперативного штаба Краснодарского края, открытое пламя потушили только к вечеру 23 апреля, затем начались завершающие работы по ликвидации последствий.

Региональные власти зафиксировали попадание части нефтепродуктов из реки Туапсе в море и на береговую полосу, после чего специалисты приступили к сбору загрязнении. Ситуацию осложнили проливные дожди: подъем уровня воды привел к тому, что часть нефтепродуктов вышла за пределы боновых заграждении. На этом фоне в соцсетях активно распространялись сообщения о «черном дожде» и возможном превышении концентрации бензола в воздухе и осадках.

По информации Ассоциации туроператоров России, основная туристическая инфраструктура Туапсинского района находится на значительном удалении от промышленного терминала. Вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин указывает, что популярные курортные зоны удалены от промышленной площадки на десятки километров. Курорт Ольгинка, который считается одной из наиболее востребованных локации района, расположен примерно в 20 километрах от порта; в этой зоне, по данным турбизнеса, вода остается чистой, задымления не фиксируется, пляжи работают в обычном режиме.

Компания «Ателика», управляющая несколькими гостиничными объектами в Туапсинском районе, сообщает об отсутствии нефтяных пятен в курортных секторах побережья. В сети подчеркивают, что ролики с клубами дыма и следами загрязнении относятся к промышленному терминалу, а не к пляжным зонам.

Отдельно представители туррынка отмечают влияние розы ветров, отмечает портал kubanpress.ru.

По их данным, воздушные потоки в последние дни направлены от курортной полосы в сторону открытого моря, что снижает риски для отдыхающих и туристической инфраструктуры.

Ключевым индикатором последствии инцидента туроператоры считают динамику продаж. Сергей Ромашкин сообщает, что на текущий момент снижения спроса на туры в Туапсинский район не наблюдается: бронирования продолжаются в штатном режиме, массовые отказы от поездок на майские праздники отсутствуют.

Участники рынка обращают внимание на сезонную специфику: в апреле туристический поток в Туапсинский район традиционно невысок, основной пик приходится на период с июня по август. Текущие объемы продаж отражают в первую очередь ранние бронирования и майский спрос, поэтому окончательное влияние апрельского пожара на ход летнего сезона 2026 года будет заметно ближе к началу массового заезда отдыхающих.