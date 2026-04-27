Эксперт рассказал, что нужно для развития речного туризма в Новосибирске

Строительство 10 новых причалов требуется для развития речного туризма на Оби в Новосибирске. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор компании-пассажироперевозчика по реке Обь "Речфлот" Антон Бочаров.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы все-таки была разработана программа нашим областным правительством, принято финансирование. Пусть поэтапно не сразу 10 причалов [будут созданы], допустим ежегодно по два, по три причала и мы бы за ближайшие 3 года закрыли большинство локаций", - сказал он.

Бочаров заявил о том, что существует необходимость создания причалов у парка "Арена", у аквапарка, а также в районе Бугринской рощи и в Северо-Чемском бору на левом берегу Оби.

"Это те парки, которые сейчас благоустроили, сделали красивыми, нарядными. Здорово, если бы люди имели возможность до них нормально добраться", - отметил он.

В период навигации 2025 года пассажиропоток на судах "Речфлота" составил 270 тыс. пассажиров, это на 3% больше показателя 2024 года, отмечал ранее Бочаров. Прирост отмечается как на экскурсионных, так и социальных маршрутах.