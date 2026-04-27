Туристы начали отменять бронирования в Туапсинском районе

Туристы начали отменять бронирования гостиниц в курортных поселках Туапсинского района, хотя сама обстановка далеко не критическая. Выбросы нефтепродуктов есть, но они локальны.

«И вчера и сегодня с утра проверяли море в районе муниципального пляжа, а также в окрестных поселках – все чисто», – рассказала корреспонденту TourDom.ru Анна, представительница отеля “Колибри” в поселке Агой. – Но туристы после ситуации в Туапсе боятся, звонят, спрашивают. Было несколько отмен бронирований».

В отеле «Ольгинка» подтверждают: обстановка нормальная, и море, и пляж чистые.

«Что касается бронирований, то пока их нет, но это нормальная ситуация, переживать рано, обычно все начинается в июне», – добавили в гостинице.

Чтобы доказать, что все в порядке, жители Ольгинки идут купаться в холодное апрельское море.

«Бытует мнение общероссийское, что пляж наш грязный, – рассказывает в одном из роликов закаленный мужчина с седой чеховской бородкой. – Что сказать? Принесло, но уже унесло, очистилось, люди работали. И сейчас вам я это докажу».

И мужчина, точно дельфин, ныряет в воду. Потом, вынырнув, радостно произносит:

«Вот, никакого мазута. Воочию вам показываю».

Сложнее обстановка в Новомихайловском. Этот курортный поселок хоть и дальше от Туапсе, но загрязнения там более заметны.

«Нефть плавает вдоль линии прибоя, на берегу водоросли в мазуте. Запах нефтепродуктов. И ни одного человека убирающего это!» – возмутилась утром в поселковом чате местная жительница.

Ее, похоже, услышали: вскоре на центральном пляже появились представители МЧС в спецодежде, занялись уборкой. Однако местные жители отмечают: работников мало. И призывают мужчин выйти на пляж и помочь с очисткой побережья.

До более северных поселков Туапсинского района – Джубги, Лермонтово и Архипо-Осиповки – загрязнение не дошло, но и там его активно обсуждают. Туристы спрашивают, как обстановка. Местные отвечают, иногда с черной иронией:

«Мазут у нас в дефиците, привозите с собой».

Ранее мы написали, что мазут, попавший в Черное море на прошлой неделе, добрался до курортных поселков Туапсинского района.