100 тыс. рублей за USB-порт: что предлагают отели Санкт-Петербурга на Первомай

Короткие майские праздники – по 3 дня с разрывом в рабочую неделю – не позволяют в этом году многим отправиться в полноценное путешествие и заставляют искать варианты «недалеко и недолго». Для этой цели вполне подходит Санкт-Петербург – город, в котором всегда есть, что посмотреть и чем заняться. Например, в Петергофе вчера официально открыли сезон фонтанов: вода пошла по каскадам Нижнего парка, в полную силу заработал и символ комплекса – «Самсон».

Мы посмотрели, какие возможности для размещения остались в северной столице на первые 3 дня мая. Выбирали варианты с оценкой выше 4,5 на 2 ночи для 2 взрослых.

Такие места еще есть, но разлетаются буквально как горячие пирожки. Например, пока мы изучали цены на трехзвездочные гостиницы, исчезли все предложения менее 7 тыс. руб.

В 20:00 мск самой дешевой была «тройка» «Номера на Курской» недалеко от Обводного канала: за 7,3 тыс. руб. там можно забронировать номер площадью 18 кв. м без питания, зато с интернетом, холодильником и вентилятором. За завтраки придется доплатить около 2,7 тыс.

Чем ближе к центру, тем, разумеется, дороже: например, отель «Агни» на Невском в двух шагах от улицы Маяковского стандартный двухместный номер с одной кроватью, интернетом, кондиционером и «бесплатными туалетными принадлежностями» продается от 19,4 тыс. руб. без утреннего приема пищи (с ним – от 20,9 тыс.).

Стоимость размещения в четырехзвездочных гостиницах варьируется от 16 тыс. («Дельта Невы» на Большой Морской») до 90 тыс. (Hideout на проспекте Римского-Корсакова). Оба варианта без питания. Во втором случае в качестве достоинства указана индивидуальная ванная комната.

В первом случае удобства тоже в номере, но на них внимание не заостряют.

Предпочитающие пятизвездочный отдых могут выбирать из трех десятков отелей. Разброс цен внушительный. Самый демократичный вариант – Valo Mercure Hotel and Residences: 15,8 тыс. за «комфорт с видом на внутренний двор». За завтраки надо добавить 7,2 тыс. руб., а за окна на улицу Бухарестскую – еще 800 руб.

В Four Seasons Lion Palace (Вознесенский проспект) за номер «Премиум Кинг» просят почти 101 тыс. руб., указав преимущества – USB-порт и банные халаты. Тем, кто хочет подкрепиться утром, не выходя из отеля, нужно набросить еще около 31 тыс. руб.

В этом отеле берут дополнительную плату за вид: комнаты с окнами на Адмиралтейство и парк стоят на 15,6 тыс. дороже, чем в «колодец», а на Исаакиевский собор – на 24,1 тыс.

Цена завтраков в этих номерах тоже выше: в первом случае две трапезы на двух взрослых обойдутся в 40 тыс. руб., во втором – в 41,6 тыс. (бонусом идет возможность отменить бронь до 28 апреля).