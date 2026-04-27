На пляжах Туапсе установили заграждения после масштабного разлива нефти

Для предотвращения экологической катастрофы на побережье Черного моря в Туапсе развернули масштабную круглосуточную операцию по очистке акватории и береговой линии от мазута.

Спасательные службы продолжают устранять последствия утечки на морском терминале, передает ТАСС.

На центральном городском пляже растянули 700 метров специальных бонов, чтобы остановить дальнейшее распространение мазутного пятна.

В оперативном штабе Краснодарского края рассказали о ходе восстановительных работ.

«В Туапсе привлекли дополнительные силы к ликвидации разлива нефтепродуктов», – заявили представители ведомства.

Всего с трех участков вывезли более 4 тыс. кубометров испорченного грунта и эмульсии. В устье местной реки оборудовали нефтеловушку и шесть каскадов защиты. Тяжелая техника круглосуточно извлекает горючее из воды и очищает побережье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне специалисты убрали более 2,5 тыс. кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта.

Из-за сильных дождей вредные вещества частично достигли акватории Черного моря.

Ранее спасатели локализовали разлив топлива в реке Туапсе.