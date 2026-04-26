С 1 июня в Сочи изменится режим работы общественного транспорта – из-за роста пассажиропотока, связанного с началом туристического сезона, сообщили в администрации курорта.

На городских линиях автобусы будут курсировать до 23:00, а на направлении Сочи – Адлер – до полуночи. Кроме того, возобновятся сезонные маршруты в Лазаревском и Адлерском районах, включая круглосуточный №105А от сочинского железнодорожного вокзала до аэропорта. В преддверии сезона автопарк пополнили 247 новых автобусов и 10 электробусов. В целом на перевозке пассажиров занято более 600 машин.

Также к летнему сезону в Сочи внедрили систему оплаты проезда через приложение Яндекс Go. Она работает даже при нестабильном интернете – достаточно включить Bluetooth, выбрать маршрут, после чего система автоматически считает сигнал автобуса. Электронный билет сохраняется в приложении и может быть предъявлен без подключения к сети.

По словам заместителя мэра Вячеслава Бауэра, в период высокого туристического сезона главная задача – безопасность пассажиров. Поэтому сотрудники профильного департамента регулярно проверяют техническое состояние транспорта и его выпуск на линию, исправность систем видеонаблюдения и соблюдение санитарных норм.