Мазут добрался до курортных поселков Туапсе

Мазут, попавший в Черное море на прошлой неделе, добрался до курортных поселков Туапсинского района. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео прибрежных вод и пляжей – картина удручающая.

«На берегу памятника природы "Роща пицундской сосны" (поселок Сосновый) весь берег покрыт нефтепродуктами и мертвые дельфины. Сегодня загрязнение стало больше». «Центральный пляж Небуга чистым назвать нельзя, так как пройти и не испачкаться в мазуте практически невозможно, на гальке в 3–5 м от кромки воды как будто разбрызганы пятна нефтепродукта. На пирсе тоже загрязнения хорошо видны в контакте водой. Везде, где есть даже небольшие выбросы, присутствует специфический запах», – отмечает общественный социально-экологический канал Туапсинского муниципального округа «Южный вестник».

В расположенной выше по побережью Ольгинке бухта чистая, но на диких пляжах за жилым комплексом «Русское море» с одной ее стороны и на плитах в районе дома отдыха «Кубань» с другой уже нашли черные выбросы.

«Течение из рек после прошедших дождей сильное, оно не дает пятнам попасть в бухты. Пятно тянет на север, вдоль берега. Оседание будет происходить на хорошо промываемых открытых местах и мысах, выдающихся в море, что мы уже и видели на примере Соснового», – предполагают кубанцы.

«В Лермонтово и Новомихайловском на пляже тоже небольшие выбросы на берегу, арендаторы активно пытаются убрать все самостоятельно», – сообщают очевидцы.

В Джубге и Агое пока все чисто.

В самом Туапсе борьба с разливом нефтепродуктов продолжается. На видео в соцсетях весь берег до станции Весна (в сторону Сочи) и вода в больших черных пятнах. Проход через центральный пляж закрыли.

«Загрязнение круглосуточно убирают ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Черного моря», – рассказал глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что собрано более 3 тыс. кубометров испачканного грунта. И заявили, что проблема «имеет локальный характер». Но завтра планируется привлечь дополнительное количество техники и людей.

Одновременно ведется уборка города от сажи и копоти, волонтеров призвали присоединиться к этой работе.