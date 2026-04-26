В России предложили усилить контроль за ценами на летний отдых

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна следить за регулированием цен на летний отдых на российских курортах. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Считаю, что нужно подключать ФАС к регулированию цен на летний отдых и всячески создавать преференции для строительства новых отелей с обязательством регулирования цен», — сказал Гриб.

По его словам, сейчас муниципалитет выделяет землю под строительство гостиницы, государство дает на это кредит, "а потом отельеры кратно на этом наживаются".

«Отель строится при поддержке государства, нужно чтобы государство могло и влиять на цены в гостиницах», — считает замсекретаря ОП.

Он также отметил, что обязательно надо дотировать авиакомпании в летний период, если билеты покупают семьи с детьми.