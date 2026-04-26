Россиян предупредили о штрафах за неправильный выгул питомцев

В преддверии летнего сезона россиянам напомнили о запрете приходить на официальные пляжи с домашними питомцами. За появление с четырехлапыми на внесенные в реестр МЧС пляжные зоны можно получить штраф до 3 тыс. руб. Исключение из правил – собаки-поводыри. При этом местные власти устанавливают свои санкции: если в Москве выгул животных среди отдыхающих обойдется в 1–2 тыс. руб., то в Санкт-Петербурге – уже до 5 тыс.

Редакция спросила у подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», как они относятся к соседству с животными на пляже? Из принявших участие в опросе (2626 человек на 17 часов) – 33% вообще не согласны отдыхать рядом с ними. Еще 18% напрягает соседство с представителями крупных пород. А 12% считают, что животные должны быть обязательно на поводке.

При этом 30% респондентов ответили, что собаки не мешают им отдыхать, главное – чтобы не шумели и не оставляли «сюрпризы».

«Честно говоря, наступить на бычок или кукурузу лично мне не критично, как попасть в экскременты. Справедливости ради, сейчас у нас в городе пляжи хорошо убирают, но такие мысли все равно блуждают при виде собаки».

Для некоторых проблема не столько санитарная, сколько психологическая – люди просто боятся, что их укусят.

«На нашем озере постоянно ротвейлеров купают по субботам, и попробуй владельцам что-то сказать».

Другие сами оберегают своих питомцев от окружающих.

«Я люблю свою собаку, и не пойду с ней туда, где людно. Мы ищем более уединенные места, где и ей, и нам будет комфортно и спокойно».

Подписчики тг-канала также отметили, что владельцы почему-то не думают о самочувствии своих подопечных: «Зачем держать шерстяного зверя несколько часов на солнце», подчеркнув, что для многих из них это «дикий стресс».

В комментариях было высказано сожаление, что «в советские времена официальные собачьи пляжи были в каждом приморском городе, сейчас же их нет». «Это самый нормальный вариант, потому что где-то надо купать животных». Среди предложений – выделять особое место: «Есть же зоны для водных аттракционов или катамаранов».

«Можно расположиться чуть дальше отдыхающих без питомцев и следить за своим хвостиком, чтобы он ни к кому не приставал, и убирать за ним».

