В Общественной палате предложили контролировать цены на российских курортах

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб считает, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна участвовать в регулировании цен на летний отдых на российских курортах. По его мнению, это поможет сделать отдых более доступным для граждан.

Гриб также предложил создавать преференции для строительства новых отелей, но с обязательным условием — регулировать стоимость проживания. Он отметил, что сейчас государство выделяет землю и кредиты на строительство гостиниц, однако затем отельеры значительно завышают цены. По его словам, если объект строится при поддержке государства, то и цены в нём должны быть регулируемыми.

Кроме того, представитель Общественной палаты подчеркнул важность дотирования авиакомпаний в летний сезон, особенно для семей с детьми, чтобы снизить стоимость перелётов и сделать поездки к морю более доступными, пишет ТАСС.

