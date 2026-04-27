От живых улиц до декораций: прогулки по Москве

Москва постоянно меняет кожу: одни места становятся хитами, а другие со временем выдыхаются и превращаются в декорации, мимо которых москвичи проходят, не оборачиваясь. О пяти таких локациях рассказывает автор канала «Беспорядочные путешествия».

Взять тот же Арбат. Раньше он был про жизнь: уличные музыканты, художники, какая-то приятная суматоха и дух той самой старой Москвы. Сейчас там все стерильно и «причесано». Туристы в восторге, а горожане используют улицу разве что как транзит, чтобы побыстрее добежать до метро — ловить там больше нечего.

С «Зарядьем» похожая история. Вместо монструозной гостиницы «Россия» получили хай-тек парк мирового уровня, но «своим» для москвичей он так и не стал. Он красивый, футуристичный, но какой-то выставочный. Туда ведут гостей города показать Парящий мост, но сами редко приходят туда просто поваляться на траве.

Патриаршие вообще стали другим миром. Тихий, почти книжный район превратился в подиум и ярмарку тщеславия. Вместо камерных прогулок теперь — бесконечные рестораны, шумные тусовки и пафос. Многих, кто помнит «те самые» Патрики, этот вечный праздник жизни теперь только раздражает.

Есть и обратные примеры — Школьная улица. Ее образцово реставрировали: выложили плитку, поставили красивые фонари, сделали пешеходной. Но магия не случилась. Там просто не за что зацепиться глазу, нет жизни, поэтому улица так и стоит полупустой, слушая эхо шагов редких местных жителей.

Отдельная история — Измайловский кремль. Задумка из 90-х — показать туристам русское зодчество. Получилось ярко, эдакий «теремок». Приезжим нравится фотографироваться на фоне разноцветных башенок, но для москвича это скорее нагромождение декораций и рынок сувениров, чем место с реальной историей.

Но все не так грустно, интересные места с историей в Москве еще остались. «ГлагоL» писал о происхождении выражения «чертовы кулички»: на самом деле это искаженное «Кулишки» — старое название болотистых мест в районе Китай-города в Москве, где в XVII веке даже рассказывали о «бесовских явлениях» в местной церкви на Солянке. Еще одна необычная локация — круглые дома на Нежинской и Довженко, которые так и не превратились в образцы массовой застройки.