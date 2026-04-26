Туристов отвезут во Вьетнам за пять тысяч рублей

Бюджетный вариант перелета one way из Иркутска в Нячанг замечен на сайте туроператора Библио-Глобус и ряда билетных агентов.

Отправиться в Нячанг завтра, 27 апреля, прямым рейсом «Аэрофлота» предлагается за 5,6 тыс. руб., багаж включен в тариф (Наличие и цены мы проверяли в 13:00 26 апреля. – Ред.).

По всей видимости, дешевизна связана с распродажей накануне вылета остатков мест на рейсе из квоты туроператора. На сайте самого нацпера стоимость значительно выше – от 25,9 тыс. руб. плюс 7,5 тыс. за перевозку чемодана.

Отметим, что на обратный маршрут скидок пока не анонсировано. Минимальная цена билетов «Аэрофлота» на прямой перелет с вьетнамского курорта в Иркутск на 15 мая: 49,2 тыс. руб. плюс 9,5 тыс. руб. возьмут за багаж. В более ранние даты – дороже, от 64,3 тыс. до 84,3 тыс. только с ручной кладью.

