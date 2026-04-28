Где отдохнуть бедному россиянину этим летом?

Ещё немного, ещё чуть-чуть… И начнётся курортный сезон-2026. В самом популярном регионе России - Краснодарском крае, он откроется традиционно 1 июня, в других облюбованных для внутреннего туризма городах и весях может начаться чуть раньше или позже.

Но первые ласточки летят отдыхать от трудов праведных уже сейчас - на майские праздники. И уже понятно, что отдых будет более проблемным, чем в прошлые годы.

Возьмём для примера Краснодарский край. В прошлом году его посетили 18,1 миллиона туристов. Да, это внушительная цифра! Но она почти на два миллиона меньше, чем в 2024 году. Да и нынешний год начался не слишком удачно: на новогодних праздниках загрузка отелей даже на максимально раскрученных курортах Красной Поляны едва превысила 70%.

Причин тому несколько. С одной стороны, многие россияне вынуждены экономить и предпочитают отдыхать, где подешевле, хоть и попроще. А с другой - частое закрытие аэропортов, задержка и отмена рейсов, атаки беспилотников сильно нервируют.

Тратить бесценные часы отпуска на ожидание вылета или сидеть в убежище вместо пляжа - очень обидно!

Да и последствия ударов бывают крайне неприятными: 16 апреля в Туапсе на морском терминале начался пожар, произошёл разлив нефти. Сначала она попала в реку, потом - в море. Ко всему прочему, гарь от пожара скопилась в воздухе и в ночь с 19 на 20 апреля пошёл дождь с серыми маслянистыми каплями.

- Если сейчас не приступить к системной ликвидации последствий — более активному сбору нефти с акватории, очистке береговой линии, мониторингу состояния почв и водных объектов — мы в ближайшей перспективе получим сценарий, который Туапсе уже переживал в 90-е: когда на любом пляже отдыхающие и местные жители пачкались в мазуте, - считает эколог Евгений Витишко.

Сейчас, конечно, погода не способствует солнечным ваннам и купанию, но никто не даст гарантию, что подобное не повторится в разгар лета. И не только в Туапсе, но и в других портах на побережье.

За границей тоже всё не слава богу. Европейские страны небо для российских рейсов так и не открыли, да и визы делать сложнее, чем раньше.

В любимых ОАЭ - вообще хоррор какой-то: иранцы обстреливают не только военные базы, но и объекты с американским капиталом, которых там до… и больше. Про Израиль вообще молчим, ехать туда на отдых в нынешней ситуации - чистое безумство.

Кстати, пока автор этого текста над ним работал, пришло три оповещения об атаке беспилотников. Два - по Краснодарскому краю, одна - по соседней Адыгее. И что, распрощаться с мечтами об отдыхе на море?

Вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян советует не паниковать.

- Вот, говорите о Краснодарском крае. Но не меньше атак у нас в Крыму. Как говорится, волков бояться - в лес не ходить. Лето-2026 у нас одно, второго никто там не подарит, поэтому, если человек хочет на тёплое море, то нужно ехать либо в Крым, либо в Краснодарский край. Понятно, что цены разные, из-за них Анапа по посещаемости у нас растёт на 40%, а Сочи падает на 10%. В Анапе цены ниже - и люди выбирают её. Растут также Крым, там плюс 17% по сравнению с прошлым годом, и Абхазия - плюс 15%. А вот в Дагестане - резкий провал, этот регион сейчас в аутсайдерах, минус 27%. Но я надеюсь, что он выправит ситуацию, справится с последствиями наводнения.

«СП» : А какие направления, кроме моря, в этом сезоне будут популярны?

- Москва, Петербург - это два лидера. Они больше всего примут туристов этим летом. Дальше с огромным отрывом - Ставропольский край, Калининградская область, Татарстан, и в конце - Алтай, Байкал и иже с ними.

«СП»: А почему Алай и Байкал так отстают, ведь там природа замечательная, климат замечательный, можно купаться, загорать?

- Люди у нас не живут на природе, они живут в пансионатах, санаториях, гостевых домах. А там элементарно мало номеров. Много деревьев, много гор, много озёр. А отелей - мало. Эта проблема мешает развитию туризма в данных регионах.

«СП» : А что с заграничными курортами?

- Если брать ближнее зарубежье, то номер один - Беларусь. Она вне конкуренции. Дальше - Абхазия, Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан. Именно в таком порядке. В дальнем зарубежье явный лидер - Турция.

И по нисходящей: Египет, Таиланд, Китай. Замыкает пятёрку самых популярных курортов Вьетнам. Эмираты я не называю по понятной причине, там из-за ситуации с Ираном небезопасно.

«СП»: Кстати, по той же причине возникают перебои с топливом. В Таиланде на заправках водители буквально дерутся за канистру бензина… не придётся ли, как недавно на Кубе, отдыхающим до аэропорта идти пешком, а потом сутками ждать рейсов?

— Это всё сказки, которые уж не знаю кто сочиняет. Да, топливо подорожало на 30%, но его полно. И авиационного, и автомобильного. Может, на некоторых заправках ограничивают продажу бензина для мопедов и мотоциклов, поэтому и показывают длинные очереди байкеров.

Но в целом проблем нет, в том числе - и в Таиланде. По крайней мере, самолёты летают и по стране можно передвигаться на транспорте.

«СП» : Давайте ещё уточним, за что российские туристы полюбили Беларусь?

- За близость и доступность. К Москве, Петербургу, Центральному и Северо-Западному федеральным округам из дружественных стран ближе всего Беларусь. Всё остальное: Абхазия, Узбекистан, Таджикистан - гораздо дальше, добираться муторно. А тут сел в Москве в машину - и через восемь часов уже в Минске. Беларусь - большая, там много красивых мест: и сам Минск, и Брест, и Гродно, и Витебск, и Могилёв. И, в отличие от Алтая с Байкалом, всё хорошо с гостиницами

«СП» : Есть ещё одна дружественная страна - КНДР. От Москвы туда добираться, конечно, далеко, но вот Дальний Восток и Приморье там рядом. Как обстоят дела с этим направлением?

- Никак. Туда едет меньше людей, чем, например, в Таджикистан. Поездки обходятся дорого, добираться долго, да и не интересно. Много причин, по которым россияне туда не стремятся, рассказывать долго. Так что КНДР - это пока аутсайдер. Совсем. Там за прошлый год побывало 13 тысяч россиян. В этом году, может, будет 15 тысяч. А в Абхазию поедут 2 миллиона, потому что там дешевле.

«СП»: Давайте поговорим о самом любимом заграничном курорте - Турции. Который, как вы говорите, в этом сезоне снова номер один. Как там с безопасностью? Ведь туда уже пару раз залетали иранские беспилотники.

- Туда целые ракеты залетали, их сбивали… Но мы же не отправляем людей на турецко-иранскую границу. 95% россиян отдыхает в западной Турции, а не в восточной. Излюбленные места - Анталия, Даламан, Бодрум, до границы с Ираном там как от Москвы до Ростова-на-Дону.

«СП»: А какая ситуация на европейских курортах, в Испании, Франции, Италии? Из-за санкций всё глухо?

- Нет, в ту же Францию поедет примерно полмиллиона человек. Добираются через третьи страны: Турцию, Сербию, через Ближний Восток, они тоже сделали транзитные рейсы.

А теперь - ещё немного о грустном. В этом году турпоток на зарубежные курорты будет выше, чем на российские. По России ожидается прирост в 5%, а по зарубежью - вдвое больше. Основная причина, хотите верьте, хотите - нет, укрепившейся рубль. Это играет против развития внутреннего туризма. Получается, что за границей сейчас отдыхать дешевле. Да и иностранцы к нам из-за этого меньше приезжают.

И тут два выхода: либо рубль ослаблять, либо - достойно индексировать зарплаты. Иначе все усилия по развитию российского туризма пойдут насмарку.