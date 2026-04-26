Турсервис Russpass представил новый конструктор путешествий на базе ИИ

Туристический сервис Russpass представил новый конструктор путешествий на базе технологии искусственного интеллекта (ИИ), который позволит самостоятельно спланировать прогулку по Москве, в том числе на майские праздники.

Каждый маршрут составляется индивидуально для пользователя. Достаточно указать свои предпочтения, формат отдыха и его продолжительность, после чего система предложит готовые сценарии с учетом заданных параметров. В программу прогулки могут входить музеи, рестораны, кафе, концертные залы, креативные пространства и парки, а также другие места и даже события, которые совпадают с интересами человека. Готовым предложением можно поделиться с друзьями или сохранить его в разделе «Мои планы».

Все маршруты уникальны и позволяют получать разные комбинации, даже если интересы не меняются. Основу такого подхода составляет стремление Russpass предоставить путешественнику персонализированный опыт. Чтобы показать возможности ИИ-конструктора, цифровая платформа приводит примеры сценариев досуга, сгенерированных для разных запросов. Воспользовавшись сервисом, пользователь увидит собственные подборки.

Например, для путешествия с детьми на несколько дней искусственный интеллект подготовил насыщенную программу, объединяющую познавательные и развлекательные форматы. В маршрут вошли музеи и экспозиции под открытым небом, игровые и креативные пространства, а также кафе и рестораны. Путешествие начинается с посещения арт-кафе «Иван-чайное купе», которое оформлено в стиле императорского поезда начала XX века. В меню блюда, приготовленные по историческим рецептам, более 50 видов иван-чая со всей России, китайские сорта и алтайские травяные сборы. После этого можно посетить музейно-исторический комплекс «Бункер-42» на Таганке. Там проходит игровая программа с элементами квеста «Профессор Ягодкин и его подопечные»: во время знакомства с ученым герои попадают в загадочные обстоятельства, участникам необходимо разобраться в случившемся. Для обеда искусственный интеллект предложил один из ресторанов неподалеку, а после гастрономической паузы прогулка продолжится в Крутицком подворье — редком сохранившемся уголке Москвы XVII века, где можно узнать об истории Сарайской епархии, архитектуре комплекса и его реставрации в XX столетии.

На следующий день туристы могут пройтись по экотропе в Государственном Дарвиновском музее, а после посетить экспозиции учреждения: интерактивные выставки позволят увидеть оживших динозавров, поиграть с виртуальными животными и познакомиться с историей развития жизни на Земле.

Третий день путешествия включает в себя поход в музей лего Brick Star, посещение семейного парка развлечений «ФиксиПарк», созданного по мотивам мультфильма «Фиксики», и интерактивного музея «Дворец впечатлений». В последнем можно увидеть секретную лабораторию безумного гения, зеркальный лес и побывать в открытом космосе.

Для тех, кто планирует провести майские праздники вдвоем, ИИ-конструктор Russpass может составить маршрут, в котором найдется время и место романтическим прогулкам, гастрономии, концертам и вечерним активностям. Такое путешествие предлагается начать с посещения Московского международного дома музыки, одного из главных культурных пространств столицы. Далее маршрут ведет в городскую усадьбу Полежаевых — Зубовых, в которой уже более 170 лет живут представители одной семьи. Здание хранит историю нескольких поколений московской купеческой династии. Здесь проходят экскурсии, камерные концерты, международные выставки и творческие встречи для всех, кто интересуется историей и искусством. После знакомства с культурным наследием столицы Russpass предлагает поужинать в одном из кафе грузинской кухни, а после отправиться на стендап-концерт в баре.

Второй день предлагается посвятить прогулке по бизнес-кварталу «Арма» — бывшей территории Московского газового завода, превращенной в современное городское пространство. После — переместиться на Яузский бульвар, в одно из самых камерных мест Бульварного кольца. Третий день сосредоточен вокруг атмосферных мест Москвы и включает в себя посещение Столешникова переулка, Малой Дмитровки и камерных кофеен.

Сервис Russpass начал работу в 2020 году. За это время он превратился в полноценную экосистему. Благодаря сервису легко спланировать поездку, купить билеты и забронировать гостиницу, подобрать экскурсии или мастер-классы. Узнать все о путешествиях по России поможет интернет-издание «Russpass-журнал». С июня 2023 года для представителей туристической отрасли работает портал «Russpass. Бизнес». Цифровой сервис Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курируют столичный Комитет по туризму и Департамент информационных технологий города Москвы.

В России активно развиваются все условия для внутреннего туризма.