Турсервис Russpass представил новый конструктор путешествий на базе ИИ

Туристический сервис Russpass представил новый конструктор путешествий на базе ИИ

Туристический сервис Russpass представил новый конструктор путешествий на базе технологии искусственного интеллекта (ИИ), который позволит самостоятельно спланировать прогулку по Москве, в том числе на майские праздники.

©  Mos.ru

Каждый маршрут составляется индивидуально для пользователя. Достаточно указать свои предпочтения, формат отдыха и его продолжительность, после чего система предложит готовые сценарии с учетом заданных параметров. В программу прогулки могут входить музеи, рестораны, кафе, концертные залы, креативные пространства и парки, а также другие места и даже события, которые совпадают с интересами человека. Готовым предложением можно поделиться с друзьями или сохранить его в разделе «Мои планы».

Все маршруты уникальны и позволяют получать разные комбинации, даже если интересы не меняются. Основу такого подхода составляет стремление Russpass предоставить путешественнику персонализированный опыт. Чтобы показать возможности ИИ-конструктора, цифровая платформа приводит примеры сценариев досуга, сгенерированных для разных запросов. Воспользовавшись сервисом, пользователь увидит собственные подборки.

Например, для путешествия с детьми на несколько дней искусственный интеллект подготовил насыщенную программу, объединяющую познавательные и развлекательные форматы. В маршрут вошли музеи и экспозиции под открытым небом, игровые и креативные пространства, а также кафе и рестораны. Путешествие начинается с посещения арт-кафе «Иван-чайное купе», которое оформлено в стиле императорского поезда начала XX века. В меню блюда, приготовленные по историческим рецептам, более 50 видов иван-чая со всей России, китайские сорта и алтайские травяные сборы. После этого можно посетить музейно-исторический комплекс «Бункер-42» на Таганке. Там проходит игровая программа с элементами квеста «Профессор Ягодкин и его подопечные»: во время знакомства с ученым герои попадают в загадочные обстоятельства, участникам необходимо разобраться в случившемся. Для обеда искусственный интеллект предложил один из ресторанов неподалеку, а после гастрономической паузы прогулка продолжится в Крутицком подворье — редком сохранившемся уголке Москвы XVII века, где можно узнать об истории Сарайской епархии, архитектуре комплекса и его реставрации в XX столетии.

На следующий день туристы могут пройтись по экотропе в Государственном Дарвиновском музее, а после посетить экспозиции учреждения: интерактивные выставки позволят увидеть оживших динозавров, поиграть с виртуальными животными и познакомиться с историей развития жизни на Земле.

Третий день путешествия включает в себя поход в музей лего Brick Star, посещение семейного парка развлечений «ФиксиПарк», созданного по мотивам мультфильма «Фиксики», и интерактивного музея «Дворец впечатлений». В последнем можно увидеть секретную лабораторию безумного гения, зеркальный лес и побывать в открытом космосе.

Для тех, кто планирует провести майские праздники вдвоем, ИИ-конструктор Russpass может составить маршрут, в котором найдется время и место романтическим прогулкам, гастрономии, концертам и вечерним активностям. Такое путешествие предлагается начать с посещения Московского международного дома музыки, одного из главных культурных пространств столицы. Далее маршрут ведет в городскую усадьбу Полежаевых — Зубовых, в которой уже более 170 лет живут представители одной семьи. Здание хранит историю нескольких поколений московской купеческой династии. Здесь проходят экскурсии, камерные концерты, международные выставки и творческие встречи для всех, кто интересуется историей и искусством. После знакомства с культурным наследием столицы Russpass предлагает поужинать в одном из кафе грузинской кухни, а после отправиться на стендап-концерт в баре

Второй день предлагается посвятить прогулке по бизнес-кварталу «Арма» — бывшей территории Московского газового завода, превращенной в современное городское пространство. После — переместиться на Яузский бульвар, в одно из самых камерных мест Бульварного кольца. Третий день сосредоточен вокруг атмосферных мест Москвы и включает в себя посещение Столешникова переулка, Малой Дмитровки и камерных кофеен.

Сервис Russpass начал работу в 2020 году. За это время он превратился в полноценную экосистему. Благодаря сервису легко спланировать поездку, купить билеты и забронировать гостиницу, подобрать экскурсии или мастер-классы. Узнать все о путешествиях по России поможет интернет-издание «Russpass-журнал». С июня 2023 года для представителей туристической отрасли работает портал «Russpass. Бизнес». Цифровой сервис Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курируют столичный Комитет по туризму и Департамент информационных технологий города Москвы.

