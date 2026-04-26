Что посмотреть в Кронштадте

В рамках проекта «Петербург для всех» мы продолжаем рассказывать о местах, которые помогают по-новому взглянуть на город и его окрестности. Иногда для этого не нужно искать что-то редкое – достаточно обратить внимание на направления, которые уже активно развиваются.

Кронштадт перестал быть поездкой на один раз

Кронштадт в последние годы заметно изменился. Это уже не место, куда можно съездить один раз и поставить галочка, а полноценное направление с разными сценариями отдыха. Подтверждение этому – победа в премии «Маршрут построен» в номинации «Туристический город».

Цифры это тоже отражают: за 2025 год остров Котлин посетили около 5 млн человек. Для сравнения, это уровень самых популярных пригородов Петербурга. Но дело не только в потоке туристов. Важнее, что сам формат поездок стал другим – более разнообразным и гибким.

Маршруты по Кронштадту

Сейчас Кронштадт предлагает не один, а несколько готовых маршрутов под разный интерес.

Есть классический вариант – «Кронштадт Петра Великого», где упор делается на историю и основание города. Есть «Нетипичный Кронштадт» - для тех, кто уже был и хочет увидеть менее очевидные места. Отдельное направление – экскурсии, связанные с арктическими экспедициями и историей флота.

Такая структура удобна: не нужно собирать маршрут самостоятельно – его уже продумали за вас, остается выбрать формат.

Важная часть изменений – работа с историческим наследием. Речь не только о сохранении, но и о переосмыслении.

Форты «Кроншлот», «Петр I» и «Император Александр I» – объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО – постепенно возвращаются в городскую жизнь. Их не просто реставрируют, а делают частью туристической инфраструктуры.

За счет этого Кронштадт перестает быть просто музеем под открытым небом и становится активно развивающимся пространством.

Кронштадт логично вписывается и в спортивную повестку. Во-первых, сам формат поездки предполагает движение: длинные прогулки, маршруты вдоль воды, велодорожки. Во-вторых, морская специфика города дает возможности для водных активностей.

Спорт день за днем

Доступный Петербург

Отдельно стоит отметить маршрут «Санкт-Петербург. Новая туристская география», который также получил награду на премии.

Этот маршрут изначально создавался с учетом разных потребностей – он адаптирован для людей с ограниченными возможностями и продуман с точки зрения удобства перемещения. При этом он объединяет как классические достопримечательности, так и новые городские точки.

По сути, это попытка сделать туризм более открытым – без сложных барьеров и ограничений.