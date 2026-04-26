Отель на воде: пять интересных круизов по России

В Москве открылся сезон летней навигации. Круизные лайнеры отправятся в ведущие туристические центры страны, и первым будет теплоход "Леонид Красин" в город Мышкин. Интересно, что такой способ отдыха давно перестал быть "пенсионерским" развлечением, сегодня это, скорее, релакс в комфортабельном отеле, который путешествует вместе с тобой. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает, в какие круизы можно отправиться по России.

Углич, Мышкин, Тверь и другие города на Волге

Города рядом с Москвой – одно из самых популярных круизных направлений выходного дня, чаще всего это круизы по Волге. Обычно за это время теплоход может дойти только до одного города, например до Твери или Мышкина. Иногда включают два: Углич и Мышкин или Калязин и Тутаев, но в этом случае путешествие обычно заканчивается в Ярославле, и домой оттуда нужно добираться самостоятельно. Круиз, как правило, начинается в пятницу вечером и завершается вечером в воскресенье, но бывают и варианты посреди рабочей недели (иногда они стоят дешевле).

Как добраться и сколько стоит: круизы отправляются из Москвы, из Ярославля удобнее всего добираться на поезде: "Ласточка" до Ярославского вокзала идет около 3 часов и стоит от 1 900 рублей в одну сторону, обычный поезд – 3,5–4 часа, цена билета – от 1 500 рублей в одну сторону. Стоимость круиза в пару городов с прибытием в Ярославль начинается от 8 900 рублей с человека, прокатиться в Тверь или Мышкин с возвращением в Москву – от 11 400 рублей с человека. В стоимость включено размещение в двухместной каюте, трехразовое питание, экскурсии по программе и развлечения на борту.

Остров Валаам и Кижи

Из Санкт-Петербурга регулярно отправляются круизы на остров Валаам, который интересен не только святыми местами, но и живописной северной природой. За 3 дня можно прокатиться до Валаама и обратно, иногда в маршрут включают прогулку по Старой Ладоге и деревню Хийденсельга с ее "горой лешего" – такое путешествие займет уже около 5 дней. А если захватить еще и деревянный музей-заповедник Кижи близ Петрозаводска, то стоит планировать путешествие минимум от недели.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Санкт-Петербурга (1,5 часа в пути и от 5 300 рублей за билеты туда и обратно), поезд – от 2 300 рублей в одну сторону (8–10 часов в пути в одну сторону) или "Сапсан" (около 4 часов) от 4 600 рублей в одну сторону. Круиз на 3 дня стоит от 18 500 рублей, на 5 дней – от 37 500 рублей, на 8 дней – от 77 000 рублей с человека (обратите внимание, что некоторые длительные круизы идут обратно через Калязин и Дубну и заканчиваются в Москве). В стоимость включено размещение в двухместной каюте, трехразовое питание, экскурсии по программе и развлечения на борту.

Байкал

Путешествие по Байкалу на теплоходе – это возможность увидеть максимум интересных локаций этого региона за относительно короткий срок. Круизы обычно длятся не менее недели, и большинство из них включает посещение острова Ольхон, остров Огой с буддийской Ступой Просветления, Ушканьи острова, поселок Давша, где почти не бывает туристов, и живописные бухты Аяя и Академическая с высокими скалами. Большинство круизов стартует из Листвянки, трансфер на автобусе из Иркутска и обратно обычно уже включен в стоимость.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Иркутска – 5,5–6 часов в пути в одну сторону и от 25 000 рублей за билеты туда и обратно. Цены на недельные туры по Байкалу начинаются от 150 000 рублей с человека, на 5 дней – от 100 000 рублей. В стоимость включено размещение в двухместной каюте, трехразовое питание, экскурсии по программе и развлечения на борту.

Мурманск и Териберка

Круизы в Арктику отправляются из разных городов, в том числе из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля и других, некоторые туры стартуют в Москве, но в этом случае вам зачастую предложат трансфер на автобусе до Нижнего Новгорода или Ярославля. Такое путешествие обычно продолжительное – от 10 дней, но лучше рассчитывать минимум на 12–15. Путь практически всегда пролегает через Кижи с остановкой и экскурсией, а в Териберке туристов ждет открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан, где есть шанс увидеть китов.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Санкт-Петербурга (1,5 часа в пути и от 5 300 рублей за билеты туда и обратно), поезд – от 2 300 рублей в одну сторону (8–10 часов в пути) или "Сапсан" (около 4 часов) от 4 600 рублей в одну сторону; "Ласточка" до Ярославля отправляется с Ярославского вокзала идет около 3 часов и стоит от 1 900 рублей в одну сторону, обычный поезд – 3,5–4 часа, цена билета – от 1 500 рублей в одну сторону; "Ласточка" до Нижнего Новгорода идет около 4–4,5 часов и стоит от 1 900 рублей в одну сторону. Цены на 10-дневные круизы начинаются от 125 000 рублей с человека, на 12 дней – от 158 000 рублей. В стоимость включено размещение в двухместной каюте, трехразовое питание, экскурсии по программе и развлечения на борту.

Дальний Восток

Круизы по Дальнему Востоку традиционно отправляются из Владивостока и следуют до Сахалина. Маршрут обычно пролегает через залив Петра Великого к острову Аскольд и острову Петрова, главная достопримечательность которого – реликтовая тисовая роща. Во время перехода к острову Монерон можно будет увидеть китов, дельфинов и косаток, а в его акватории – одноименный морской заповедник, где за дополнительную плату получится понырять и увидеть сивучей и нерп. Это примерный маршрут недельного путешествия, более продолжительные также могут включать путешествие к берегам Камчатки и Курильских островов. Обратите внимание, что многие круизы заканчиваются в последней точке маршрута и не возвращаются обратно во Владивосток.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Владивостока – около 9 часов в пути и от 18 500 рублей в одну сторону, из Южно-Сахалинска – примерно так же. Недельный круиз обойдется от 440 000 рублей с человека. В стоимость включено размещение в двухместной каюте, трехразовое питание, экскурсии по программе и развлечения на борту.