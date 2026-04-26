Верхняя Пышма летом: промышленный город, который удивляет уютом

Летом Верхняя Пышма вообще не вяжется с образом сурового промышленного города. До Екатеринбурга всего 20 километров, и города буквально «проросли» друг в друга, но у Пышмы какая-то своя атмосфера. Удивительно видеть рабочий городок, который не загибается, а вовсю строится: везде краны, новые кварталы и высотки. Для таких мест это, прямо скажем, редкость, уверяет автор канала city-scraper.

В июне-июле тут максимально уютно. Видно, что за зеленью следят: газоны подстрижены, парки в порядке, и даже старые дворики выглядят какими-то живыми, а не заброшенными. Главный магнит здесь — музей техники. Площадка просто гигантская: танки, самолеты и даже настоящие подводные лодки стоят прямо под открытым небом. Масштаб такой, что это давно уже не «местная достопримечательность» — сюда съезжаются со всей страны.

Еще одна фишка — свой Технический университет. Он готовит всех: от инженеров до топовых менеджеров. Кажется, именно из-за него на улицах столько молодежи, которая не рвется поскорее уехать.

Для отдыха в самой Пышме есть все. В центре работают фонтаны, проложены дорожки для прогулок, а если хочется активности — есть скейт-парк, ледовая арена и спорткомплексы. Вечером можно заскочить в кино, так что клеймо «спального района» городу точно не подходит.

Близость к Екатеринбургу дает весь комфорт мегаполиса, но при этом у тебя под рукой уральские леса, озера и скалы для походов на выходных. Получается отличный баланс: живешь в спокойном современном месте, но вся цивилизация большого города — вот она, рядом.

