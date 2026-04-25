В России предложили упростить детский туризм

Излишняя строгость в регламентации детского туризма в России мешает привлекать частные инвестиции в развитие этой сферы. Необходимо немного расширить регламент в части организации, сообщил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

«[Нужно] немножко раздвинуть регламент по организации детского туризма, потому что у нас сегодня перевезти детскую группу на машине или на автобусе - это очень сложно. Сопровождение в поезде, сопровождение в самолете, размещение — это все очень зарегламентировано, поэтому бизнес туда очень тяжело идет», — сказал он.

Тарбаев отметил, что в РФ есть ряд бизнесменов, которые занимаются развитием детского туризма и создают детские лагеря, однако цены на отдых в этих лагерях слишком высокие для большинства людей, а их число остается небольшим.

Депутат также добавил, что частные лагеря не много зарабатывают.