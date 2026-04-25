В России предложили упростить детский туризм

Глава комитета ГД: детский туризм в России излишне регламентирован
Излишняя строгость в регламентации детского туризма в России мешает привлекать частные инвестиции в развитие этой сферы. Необходимо немного расширить регламент в части организации, сообщил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").
«[Нужно] немножко раздвинуть регламент по организации детского туризма, потому что у нас сегодня перевезти детскую группу на машине или на автобусе - это очень сложно. Сопровождение в поезде, сопровождение в самолете, размещение — это все очень зарегламентировано, поэтому бизнес туда очень тяжело идет», — сказал он.
Тарбаев отметил, что в РФ есть ряд бизнесменов, которые занимаются развитием детского туризма и создают детские лагеря, однако цены на отдых в этих лагерях слишком высокие для большинства людей, а их число остается небольшим.
Депутат также добавил, что частные лагеря не много зарабатывают.
«Они со всех сторон приперты ограничениями, контролем и всем остальным. Мы встречались с некоторыми из них, они говорят — мы и так это развиваем, просто потому что мы хотим, чтобы в этой стране было, но это для нас не бизнес, это для нас просто желание помочь вот этому направлению», — подчеркнул депутат, отметив необходимость вернуться к проработке этого вопроса в ближайшее время.