Арктика, Тихий океан, Сибирь: где отдохнуть в глэмпинге

В России насчитывается почти шесть тысяч баз отдыха, где можно пожить в глэмпинге. Изначально так называли «гламурный кемпинг» — то есть аналог палаток, но с удобствами. Сегодня же глэмпинг — это некапитальное, но очень комфортное жилье для туристов, где есть душ и туалет, полноценные спальни, кухни плюс благоустроенные подъезд и территория вокруг. В тонкостях гламурных палаток «Парламентской газете» помог разобраться председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

С удобствами на природе

По сути, глэмпинг — это компромисс для туристов, которые не готовы мириться с походными бытовыми условиями, но при этом хотят иметь возможность побыть среди природы, сидеть у костра, любоваться восходами и закатами.

Сангаджи Тарбаев напомнил, что глэмпинги, как и все средства размещения, могут принимать туристов только после регистрации объекта и попадания в Единый реестр объектов классификации. Постановление Правительства от 27 декабря 2024 года № 1951 предписывает регистрировать глэмпинги не как обычные кемпинги, а как базы отдыха, к которым предъявляются более жесткие требования. Сейчас таких баз в реестре — 5794, и их количество постоянно растет, «в том числе благодаря правительственной программе субсидирования строительства модульных средств размещения», добавил депутат.

Он также напомнил, что, согласно обновленному нацпроекту «Туризм и гостеприимство», который действует до 2030 года, запланировано создание 73 тысяч новых гостиничных номеров.

От Калининграда до Камчатки

Чтобы выбрать местечко для отдыха получше, Тарбаев посоветовал обращать внимание на многочисленные туристические форумы и конференции, а также конкурсы, которые проводят СМИ и общественные организации, где вручают премии за «лучший глэмпинг в России». «Назвать выбор номинантов и победителей необъективным нельзя — сегодня предложение в этой области растет год от года», — пояснил парламентарий.

Вот только тем, кто хотел бы сэкономить на отдыхе в палатке, глэмпинги не подойдут — цены на них выше классических гостиниц.

«При достойном уровне сервиса и качества номеров в объектах ключевую роль играют локация, транспортная доступность и безопасность», — объяснил Тарбаев.

Если же говорить не о конкретных базах отдыха, а о регионах, где отпуск в глэмпинге может доставить максимум удовольствия, то у депутата свои предпочтения.

«Я бы в первую очередь назвал Мурманскую область — из-за особенностей ее погодных и природных явлений, — рассказал он. — Так, большинство туристов, отправляющихся в Арктику, надеются увидеть северное сияние. Но солнечная активность вскоре пойдет на спад, и застать это уникальное явление в ограниченный период отпуска будет все сложнее. Летом же за полярным кругом стоит полярный день, когда солнце и вовсе не заходит за горизонт, — такой опыт для жителей средней полосы, как правило, тоже оказывается новым и ни с чем не сравнимым. Если же хочется чего-то поближе, доступнее и понятнее — выбирайте Карелию и ее белые ночи, леса, озера, водопады. Предложение здесь шире и возможностей для отдыха больше».

Возможными направлениями, где отдых в глэмпинге можно совместить с оздоровлением, депутат назвал Алтай и менее известную в этой сфере Башкирию. «Там прекрасно развиты различного рода услуги медицинского туризма, а природные красоты равнодушными никого не оставят», — уверен он.

Третий хороший вариант, по мнению Тарбаева, — отдых на море. Но не на теплом, как привыкло большинство туристов.

«Я бы посоветовал присмотреться к глэмпингам на Балтике или Тихоокеанском побережье, — объяснил парламентарий. — В последнее время объекты именно оттуда мелькают среди победителей всевозможных туристических премий — отмечается уникальность месторасположения, чистые небо и воздух, высокое качество обслуживания».

Можно и поближе

Впрочем, ехать далеко, чтобы отдохнуть в глэмпинге, совсем не обязательно. Есть варианты и в европейской части России, где немало рек и озер.

«Множество действительно интересных точек размещения появилось за последние годы на Дону, Волге, Оке — местах, куда жителям мегаполисов легко добраться и остаться на одну-две ночи, — рассказал Тарбаев. — Неслучайно лидером по количеству глэмпингов выступает Московская область, но хороший рост показывают Владимирская, Тверская, Ярославская области».

Хороший потенциал, по мнению депутата, у Дальнего Востока, где длина тихоокеанского побережья России составляет 17,7 тысячи километров и есть где развернуться, а также у регионов Кавказа, Калмыкии, Красноярского края.

«О Красноярске нужно сказать особо, — заметил Тарбаев. — Это столица региона, город-миллионник, а стоит посреди национального парка. Идеальные условия для подъема популярности как туристического направления, и Красноярск достойно с этим справляется».

А вообще, уверен депутат, на первые места в глэмпинг-отдыхе со временем может выйти любой субъект Федерации — возможности для отпуска на природе есть везде, и это лишь вопрос времени и правильного распределения ресурсов региона. И выбирать лучшие направления станет еще проще — главным маркером будет рост турпотока.