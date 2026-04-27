Более 20 круизных лайнеров будут ежедневно отправляться из Москвы по всей стране

В Москве открылась летняя навигация. Старт ей по традиции дал парад судов, которые прошли по традиционному маршруту от Котельнической набережной до Парка Горького. Суда прошли под Большим Москворецким мостом, Патриаршим, Крымским и Андреевскими мостами. Несмотря на прохладу и пасмурное небо, собралось множество желающих взглянуть на современные теплоходы, на которых можно уплыть в десятки городов нашей страны. Ведь после обновления Северного и Южного речных вокзалов столица вернула себе статус порта пяти морей - теплоходы с ее причалов выходят к Черному, Каспийскому, Азовскому, Белому и Балтийскому морям.

"Очень романтично! Сразу вспомнилось, как в прошлом году в честь двадцатилетия нашей свадьбы мы катались на ледоколе Radisson", - поделились с корреспондентом "РГ" москвичи Елена и Владимир.

На парад они пришли с сыном Романом, обсуждая на берегу план поехать в большой круиз по Волге. Отправиться в такое путешествие можно было сразу после парада - теплоход "Леонид Красин" стал первым круизным теплоходом, который отправился в навигацию-2026 с Северного речного вокзала по маршруту Москва - Мышкин - Москва. Следом за ним ушел в круиз до Углича еще один теплоход - "Александр Грин". Всего же в этом году со столичных вокзалов каждый день будут отправляться более 20 круизных лайнеров. По оценке мэра Москвы Сергея Собянина, это даст прирост круизного пассажиропотока на 10 процентов. И это при том, что прошлый летний сезон уже стал рекордным. Северный и Южный речные вокзалы приняли и отправили более 2,2 тысячи судов, обслужив 60 тысяч пассажиров. А общее число поездок - круизных, прогулочных и на регулярном электротранспорте достигло 3,8 миллиона.

По словам Сергея Собянина, открытию нового сезона предшествовала масштабная подготовка: городские службы привели в порядок набережные и причалы, на речных вокзалах помыли фасады и навигационные стелы, особое внимание уделили безопасности акватории.

И горожане, и гости столицы с интересом присматривались на параде и к электросудам, которые не прекращали свою работу и зимой.

"В моем родном городе судоходство не развито, а Москва удивляет с каждым приездом. Вот, например, "Синичка" - очень современное, стильное электросудно, я таких ни разу не видела. Обязательно прокачусь!", - говорит туристка Дарья Тарасова.

Новшества на электросудах ждут и москвичей. К действующим трем маршрутам Киевский парк - Фили, ЗИЛ - Печатники и Новоспасский - ЗИЛ - Печатники добавится четвертый речной маршрут Лужники - Киевский, который соединит районы Хамовники, Раменки и Дорогомиловский с центром столицы. Его протяженность составит более 4 километров, а с причала "Киевский" можно будет пересесть с четвертого маршрута на первый. Создание нового маршрута стало возможным благодаря реконструкции причала "Лужники - Центральный" во время комплексного благоустройства "Лужников". А третий речной маршрут ЗИЛ-Новоспасский скоро продлят до причала "Красные холмы" на Космодамианской набережной. У него общая длина водного пути вырастет до 7 километров.

Пополнится так же речной флот: в новом сезоне добавятся восемь судов последней модели. В них улучшены системы управления, увеличено количество мест для пассажиров. Цена проезда на электросудах останется прежней - 150 рублей за поездку. Оплатить ее можно картой "Тройка" или банковской картой. Прогулочные маршруты на электросудах стоят от 1300 рублей за билет.

Цена на поездки на прогулочные теплоходы - от 200 рублей за короткую прогулку и от 1500 рублей - за поездку с экскурсией. Сумма зависит и от выбранного теплохода: романтический вечер на Radisson обойдется в 2700 рублей с человека, а круговая прогулка на небольшом судне - 850 рублей.