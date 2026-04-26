Что открывает для белорусов прямой маршрут в Карелию

Не дожидаясь календарного лета, авиаторы уже анонсировали с первых майских дней прямое авиасообщение по маршруту Минск - Петрозаводск - Минск. А глава общественной организации "Национально-культурная автономия белорусов Карелии" Светлана Барташевич убеждена, что новый воздушный мост призван укрепить не только деловые и туристические контакты, но и прежде всего человеческие связи.

Новые перевозки пассажиров, передает БЕЛТА, самым коротким и быстрым путем берет на себя авиапредприятие "Северсталь". Они запланированы, судя по расписанию, с 3 мая по 13 сентября и будут выполняться раз в неделю - по воскресеньям. Что касается времени в пути, то оно не превышает и двух часов, что делает перелет удобной альтернативой другим видам транспорта.

Открытие прямого авиасообщения, по словам Барташевич, во многом мотивировано активными культурными и семейными связями, ведь в регионе проживает большое количество белорусов. И "огромное количество людей хочет прилететь в Беларусь из Карелии и наоборот", - подчеркнула она.

Достаточно уточнить, что в российском регионе действуют три национально-культурные автономии белорусов: в Петрозаводске ("Белая Русь"), Сегеже ("Сябры") и Кондопожском районе ("Криницы"). Эти организации представляют интересы белорусской диаспоры и способствуют укреплению связей между странами.

Да и кроме того, убеждена Барташевич, Карелия - это край, который стоит увидеть каждому. Среди ключевых точек - Приладожье, Сортавала, Валаам, Рускеала. В Петрозаводске интерес представляют и центр шунгита, музей Жар-птицы, дом карелов-людиков. Особое место занимают остров Кижи, Золотое кольцо Карелии и деревня Белая Гора.

Словом, резюмирует агентство, новый авиамаршрут открывает дополнительные возможности для путешествий, деловых контактов и культурного обмена.