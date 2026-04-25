В Нижнем Новгороде построили пятизвездочный отель на Гребном канале

Строительство пятизвездочного отеля на 265 номеров, который является частью многофункционального туристического комплекса «Экопарк на Гребном канале», завершено в Нижнем Новгороде. Это первый этап реализации масштабного инвестпроекта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отмечается, что это первый отель в регионе, созданный в рамках льготного кредитования по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».

Концепция комплекса ориентирована на здоровый образ жизни и полный отказ от употребления алкоголя. На всей территории комплекса действует запрет на продажу и распитие спиртных напитков.

Инфраструктура парка включает в себя современную гостиницу, ресторанные и общественные пространства, а также масштабный термальный комплекс с бассейнами под открытым небом, открытие которого запланировано на III квартал 2026 года.

Для тех, кто любит активный отдых на прилегающей территории подрядчик оборудует сеть беговых, велосипедных и лыжных маршрутов, а также многофункциональные спортплощадки.

Губернатор Глеб Никитин назвал окончание строительства «знаковым событием». Он также отметил, что Нижегородская область входит в число регионов-лидеров по развитию внутреннего туризма, поэтому главная задача местных властей — обеспечить соответствующий уровень современной комфортной инфраструктуры.

"Важно, что этот амбициозный проект состоялся благодаря эффективным мерам государственной поддержки и механизмам льготного кредитования, реализуемым в рамках обновленного нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Это наглядный пример успешного партнерства государства и ответственного бизнеса", — сказал глава региона.

Деятельность «Экопарка на Гребном канале» нацелена на минимизацию экологического следа, сохранение биоразнообразия и популяризацию ответственного отдыха на природе. Такие принципы полностью соответствует приоритетам, заложенным в нацпроектах «Туризм и гостеприимство», инициированном президентом России Владимиром Путиным, и «Экологическое благополучие».

Напомним, строительство комплекса началось в 2024 году.

