Сибирские города войдут в новые маршруты речных круизов, об этом в преддверии сезона активных путешествий рассказали в ходе прошедшей в ТАСС, в Новосибирске пресс-конференции представители туристических операторов.

Как рассказала на пресс-конференции заместитель директора круизной компании "Созвездие" Зинаида Биатова, в этом году туроператор предложит два новых маршрута, "Курс на Омск" и "Сибирская дуга".

"Мы впервые привезем наших путешественников в Омск, покажем им этот замечательный город", - сказала представитель туроператора.

Десятидневный круиз будет включать экскурсии к достопримечательностям Прииртышья, к примеру, прогулку по самому длинному деревянному мосту Омской области и визит в дом-музей известного актера Михаила Ульянова в Таре, где он провел детство и юность.

16-дневный круиз "Сибирская дуга" позволит переместиться по реке из Омска, через Сургут и Томск, в Новосибирск, где главным событием для гостей города станет экскурсия по оперному театру. В прошлом и позапрошлом годах у компании было четыре круиза с заходом в Новосибирск, город посетили порядка 500 человек. На 2027 год также запланирован новый маршрут "Погружение в Ямал", этнографический круиз-экспедиция за Полярный круг в Обскую губу.

"Мы там бываем нередко, но в будущем году дойдем до нового порта и покажем "нетронутые" города и места, которые впервые увидят наши путешественники", - добавила Зинаида Биатова.

Оператор речных круизов "ВодоходЪ" начнет навигацию с 4 июня, а закончит 28 сентября. По информации руководителя группы спецпроектов компании Лилии Даниленко, в этом году планируется осуществить 13 круизов по Енисею. Привлекающая туристов экзотика в ассортименте: рыбалка "в самых диких и удаленных местах Сибири", многокилометровые походы по тайге "в комфорте, несмотря на дикую природу", знакомство с бытом находящихся на грани исчезновения этносов, кормление с рук оленей в стойбищах, вплоть до символического посвящения в полярники. В планах компании развитие электросудов.

"В СФО они у нас уже представлены, такие суда отвечают экологическим запросам современных туристов, для которых важно ответственное отношение к природе, без отказа от привычного комфорта. В Сибири суда на электротяге мы уже начали поставлять с 2023 года на Енисей, по маршруту Красноярск - Зеленогорск, у нас работает пассажирский катамаран на электродвижении "ЭкоходЪ". В 2026 году "ЭкоходЪ" начнет навигацию 1 мая, мы планируем за эту навигацию только в СФО перевезти 49 тысяч пассажиров", - рассказала представитель компании "ВодоходЪ".

На 2027 год оператор запланировал запуск в эксплуатацию первого в России круизного судна на электродвижении, которое будет носить имя российского режиссера, народного артиста Станислава Говорухина. По информации Лилии Даниленко, это будет трехпалубное круизное электросудно, которое будет возить туристов по Байкалу, в том числе и в формате прогулочных рейсов. В режиме круизных путешествий электросудно рассчитано на 70 гостей, в режиме прогулок - на 152 пассажира.

"Электросудно будет отвечать требованиям пятизвездочного отеля, включая комфортабельные каюты, ресторан с панорамным видом, бар, спа-зону, смотровые площадки. Проект также предусматривает установку скоростных катеров для перевозки пассажиров с возможностью высадки на "необорудованный берег", - рассказала представитель компании "ВодоходЪ".

Комфорт и экзотика диктуют цены, хотя точные цифры участники пресс-конференции назвать затруднились, отметив, что стоимость путешествия будет зависеть от формата и дат круиза.

"Это высокий уровень сервиса, игристое на завтрак, уникальные экскурсии, в том числе в чум к оленеводам", - уточнила представитель "Созвездия".

К примеру, у оператора "ВодоходЪ" тур в 6-8 дней обойдется в сумму порядка 380 тысяч рублей. Полный экспедиционный тур в 11-12 дней, с положенным комфортом и вертолетным визитом на труднодоступное плато Путорана - в сумму около 760 тысяч рублей.

"В целом, стоимость круиза у нас начинается от 140 тысяч рублей на человека…Дальше все зависит от количества дней. Если мы говорим про большую сибирскую кругосветку, это 17-дневные туры, и они, наверное, будут самыми высокими по цене", - пояснила представитель "Созвездия".

Несмотря на оптимизм туроператоров, не все задуманные проекты развития речного туризма в Сибири удастся в ближайшее время реализовать. Сдвигаются по времени планы запуска реконструированного каютного теплохода "Новосибирск", на котором хотят возить туристов в Новосибирск, Барнаул и Караканский бор. По словам исполнительного директора "Речфлота" Антона Бочарова, сметная стоимость реализации проекта выросла, и "в силу тех экономических обстоятельств, которые на сегодняшний день есть, это не позволяет нам двигаться теми темпами, которые мы для себя планировали ранее". Тем не менее, от самого проекта "Речфлот" не отказывается, реализация продолжится, "с чуть меньшей скоростью, но тем же упорством".