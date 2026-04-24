На Алтае вырастет количество средств размещения для туристов

Число отелей и гостевых домов, включенных в реестр классифицированных средств размещения в Республике Алтай, в 2026 году достигнет более 2 тыс. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС сообщила первый заместитель министра экономического развития региона Ольга Филипенкова.

"На 1 января 2025 года в едином реестре классифицированных средств размещения находилось всего 168 объектов. На сегодняшний день у нас уже 1,5 тыс. Соответственно, значительно прибавилось количество объектов, которые доступны для гостей, которые являются залогом качественного размещения и безопасности. <…> По нашим оценкам, за этот год порядка 600 объектов должны войти также в реестр классифицированных средств размещения. И к концу года мы планируем подойти к [более] 2 тыс. объектов", - сказала она.

Она добавила, что в 2026 году власти региона ставят перед собой цели, которые выходят за рамки простого наращивания турпотока. Так, по словам Филипенковой, главная задача - это грамотный, продуманный рост, опирающийся на долгосрочную устойчивость, сохранение самобытности и экологической чистоты региона. Так, по ее словам, туристам почувствовать комфорт и безопасность в том числе поможет созданная в 2025 году цифровая платформа.