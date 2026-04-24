Горнолыжный курорт Домбай остался без электричества

Ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению энергоснабжения в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, где произошла авария на линии электропередачи. Об этом в пятницу сообщила администрация муниципалитета.

По данным властей, авария произошла на ЛЭП напряжением 110 кВ (Гоначхир). В настоящее время на месте продолжаются ремонтные работы, однако сохраняется высокая вероятность того, что подачу электроэнергии не удастся восстановить в течение текущего дня.

В компании «Канатные дороги Домбая», которая эксплуатирует подъемники на курорте, отметили, что проведению восстановительных работ препятствуют неблагоприятные погодные условия, в том числе сильный ветер. В связи с этим канатные дороги временно не функционируют.

Домбай является горнолыжным курортом в Карачаево-Черкесии, известным со времен СССР. На его территории расположено порядка 140 гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения общей вместимостью около 7 тыс. мест. Курорт располагает развитой инфраструктурой, включающей сеть канатных дорог, а также 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.