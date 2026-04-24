АТОР: пожар на нефтяном терминале в Туапсе не повлиял на курорты

Пожар на нефтяном терминале в Туапсе не повлиял на курорты, снижения спроса не ожидается. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Подчёркивается, что ЧП затронуло только промзону города, а популярные у туристов посёлки находятся в десятках километров. Там чистая вода и пляжи.

«По словам представителей турбизнеса, популярные локации (например, Ольгинка) не пострадали: ветер дует в сторону от курортов, на пляжах следов загрязнений нет», — отметили в АТОР.

Оснований для снижения продаж туров эксперты сейчас не видят. Турсезон на черноморском побережье пока не начался.

Ранее сообщалось, что на морском терминале в Туапсе локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение. ЧП произошло из-за атаки украинских беспилотников в ночь на 20 апреля.

Кроме того, в оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в реке Туапсе из-за дождей произошёл перелив нефтепродуктов через боновые заграждения.