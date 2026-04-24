Все аэропорты Северного Кавказа начали принимать и отправлять самолеты

Все аэропорты Северного Кавказа возобновили работу после временного закрытия. Об этом говорится в официальном Росавиации.

Авиагавани Владикавказа, Грозного, Магаса и Махачкалы начали принимать и отправлять самолеты в 14:24 по московскому времени. Ограничения действовали для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что четыре аэродрома прекращали работу 24 апреля. Уточнялось, что российские аэропорты начали закрывать вдвое чаще в апреле 2026 года в сравнении с мартом. Так, в этом месяце ограничения ввели уже 290 раз.