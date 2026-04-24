Заваленный крабами российский пляж попал на видео

Десятками крабов завалило пляж на Сахалине. Ситуация попала на видео, которое публикует Telegram-канал Amur Mash.

Очевидцы отмечают, что местные жители собирают их пакетами. Больше всего крабов было замечено в районе села Гастелло.

«Спасибо шторму. Это он разбушевался и накрыл поляну для местных», — отметили авторы канала.

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев при этом предупредил, что прежде чем поднять краба с сахалинского пляжа, нужно определить его вид и пол, а также понять, в какой подзоне находится берег, где был найден морской обитель, и свериться с сезонным режимом. В противном случае, указал он в беседе с «Газетой.Ru», можно нарваться на штраф.

