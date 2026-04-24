Жители Туапсе устали от вопросов туристов, можно ли приезжать на отдых

Туристы интересуются направлением ветра в Туапсе и спрашивают у местных жителей, стоит ли ехать и в сам город, и в расположенные поблизости курортные поселки.

Пожар на морском терминале, вспыхнувший в начале недели, полностью пока не потушен: накануне вечером власти сообщили, что ликвидировано открытое горение, но сотрудники МЧС работу продолжают.

Местные жители замечают нефтепродукты в воде у берега:

«Есть мазут – лично видела по пути от Приморского пляжа к полянам: полоса метров 50».

Все это пока не коснулось населенных пунктов, расположенных на побережье севернее Туапсе:

«В Ольгинке все чисто». «В Агое все нормально», – говорят его обитатели. Но признают: «Ключевое слово «пока»… Что будет через неделю, неизвестно».

И действительно: уже завтра ситуация может измениться. Сейчас воздушные потоки в районе идут с юго-запада. Но в субботу, 25 апреля, согласно прогнозу, направление изменится на юго-восточное – то есть как раз в сторону популярных курортных поселков.

«Мы ехать собрались с ребенком. Теперь не знаем, откладывать или нет поездку», – переживают путешественники. И спрашивают у местных, что они думают по этому поводу: «Мне стали писать такие вопросы знакомые и даже те, кого я уже и не помню», – рассказала одна из туапсинок.

Некоторых местных жителей это раздражает:

«Уважаемые отдыхающие, мы понимаем, что вы переживаете за путевки, деньги и свой досуг. Но мы не экстрасенсы. Никто вам не скажет, какой будет обстановка к вашему отпуску», – написали администраторы одного туапсинского паблика в соцсетях, попросив больше не присылать подобных обращений и принимать решение о поездке самостоятельно.

