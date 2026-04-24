В Адлере началось восстановление разрушенной штормами набережной

В Адлерском районе Сочи начались работы по приведению в порядок морской набережной, пострадавшей после сильных штормов. Повреждения зафиксировали после непогоды в феврале и апреле 2026 года – речь идет об участке рядом с муниципальными пляжами «Огонек-2» и «Лазурь». Там разрушилась подпорная стена длиной более 20 м, а на прогулочной зоне просел грунт. На время ремонта этот отрезок закрыли для посетителей.

Как сообщили в администрации города, сейчас подрядчики разбирают обломки бетонных конструкций и параллельно усиливают основание для восстановления покрытия набережной. Кроме того, специалисты устанавливают новые волнорезы, укрепляют каркас, заново строят парапет и спуски к морю.

По словам заместителя главы города Сергей Сомко, завершить все работы планируют до конца мая. При этом пляж «Лазурь» и часть «Огонька-2» уже принимают отдыхающих.

Параллельно в городе продолжается подготовка побережья к сезону. В этом году в Сочи благоустраивают 185 пляжных зон, включая 11 новых участков. Для всех зон отдыха оформляют паспорта антитеррористической защищенности, а за порядком будут следить сотрудники частных охранных организаций. Мониторинг качества морской воды специалисты Роспотребнадзор планируют проводить каждую неделю в период с мая по октябрь.