В Анапе достраивают отель будущего с системой «умного дома» и роботами

В Анапе завершают первую очередь гостиничного комплекса на 30 гектарах с 15-ю цифровыми системами для максимального комфорта туристов. Постояльцы смогут управлять номером через смартфон — регулировать свет, климат, шторы и ТВ в одно касание. Робот в вестибюле встретит гостей, поможет с багажом и ответит на вопросы. Скоростной Wi-Fi покрывает всю территорию, включая пляж и бассейны, с резервным каналом без перебоев.

Система «Умный дом» запоминает привычки туриста и подстраивает номер под сценарии — «Доброе утро» включает циркадное освещение и кофе-машину, «Рабочий момент» создает продуктивную атмосферу, «Релакс у моря» затемняет шторы и включает морские звуки. Датчики движения экономят энергию в пустых номерах, поддерживая комфортный микроклимат автоматически.