Штрафы за шашлык в 2026 году: правила жарки на даче, в городе и в лесу

Кто-то на майские праздники отправится в заграничное путешествие, но большинство, судя по опросу в телеграм-канале «Крыша ТурДома», ограничится более привычным ландшафтом – поедет на шашлыки на дачу или в близлежащий лесок. Казалось бы, что может быть проще жарки мяса, но и здесь есть правила, которые нужно соблюдать, чтобы не нарваться на неприятности.

Прежде всего речь идет о пожарной безопасности. Даже на собственном участке разводить огонь можно далеко не везде. Мангал или жаровню необходимо устанавливать на расстоянии не менее 5 м от дома и хозяйственных построек. При этом рядом обязательно должны находиться средства для тушения – вода, песок или огнетушитель. Кроме того, территорию вокруг мангала в радиусе двух метров нужно очистить от сухой травы, листьев и других легковоспламеняющихся материалов.

Есть и погодные ограничения: при сильном ветре, скорость которого превышает 10 м/с, от разведения огня лучше отказаться. Также запрещено жарить шашлыки на участках с торфяной почвой или под кронами хвойных деревьев, где риск возгорания особенно высок.

За нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 5 до 15 тыс. руб. Если же в регионе введен особый противопожарный режим, сумма увеличивается до 10–20 тыс. В более серьезных случаях – например, если из-за неосторожности возник пожар или был причинен ущерб – штраф может достигать 40–50 тыс. руб., а иногда наступает и уголовная ответственность.

В городе правила еще строже. Жарить шашлыки разрешено только в специально оборудованных местах. Разведение огня во дворах, на детских площадках, вблизи жилых домов, а тем более на балконах и в подъездах категорически запрещено. За такие нарушения предусмотрен штраф в тех же пределах – от 5 до 15 тыс. руб., а при отягчающих обстоятельствах он может значительно вырасти.

Отдельная статья касается отдыха на природе. В лесах действуют дополнительные ограничения: разводить огонь можно только на специально оборудованных местах. За нарушение этих правил штрафы выше – от 15 до 30 тыс. руб. При особом противопожарном режиме или возникновении пожара суммы увеличиваются еще сильнее.

Отдельное внимание стоит уделить обращению с углями. Даже после завершения приготовления пищи они могут оставаться тлеющими и представлять угрозу. Выбрасывать такие угли где попало нельзя – это также считается нарушением и может повлечь административную ответственность. Оштрафовать могут до 50 тыс. руб.

Как писал TourDom.ru, в прошлом году интерес к отдыху на природе с шашлыками значительно вырос по сравнению с 2024-м.