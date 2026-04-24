Пулково запустил сервис по доставке багажа из аэропорта

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге появился новый сервис доставки багажа – сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Теперь после прилета пассажиры могут не брать чемоданы с собой, а сразу передать их курьеру и поехать в город налегке. Отправить можно сразу несколько вещей, в том числе крупногабаритных. Все оформляется в зале прилета – там есть специальная стойка «Баггаж», где можно заказать доставку.

О запуске подобных сервисов ранее сообщали и другие аэропорты России. В их числе, например, в Домодедово в Москве. Там пассажирам предлагают после прилета подойти к стойке в зоне выдачи багажа и отправить чемоданы домой, в отель или офис. В Шереметьево тоже можно оформить доставку по столице и области. Кроме того, аналогичные услуги есть у сторонних сервисов логистики, которые забирают чемоданы и доставляют их по нужному адресу или прямо в аэропорт к вылету.

