Доля возвратного турпотока в Москву достигла максимума за пять лет

Доля российских путешественников, побывавших в Москве в 2024 году и возвращавшихся в столицу в 2025 году, достигла 58%. Показатель возвратности туристического потока за минувший год вырос на 15 процентных пунктов и достиг максимального значения за последние пять лет, сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

«Чаще всего столицу посещают повторно жители регионов Центрального федерального округа, а также Санкт-Петербурга, Нижегородской и Пензенской областей. Всего же за прошлый год Москва приняла 23,7 млн туристов из разных уголков России», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что город активно развивает национальный туристический сервис Russpass, которым уже воспользовались почти 110 млн раз. В нем собрано 70 тыс. предложений, значительная часть которых относится к Москве. В их числе готовые маршруты, отели, обзорные экскурсии, концерты, фестивали и многое другое. По данным сервиса, в 2025 году в список наиболее популярных у гостей столицы достопримечательностей вошли Московский зоопарк, Московская канатная дорога и колесо обозрения «Солнце Москвы».

«Во многих точках притяжения столицы открыты туристические информационные центры. Например, они есть на Тверской площади, в парке «Зарядье», на Северном речном вокзале. Там путешественникам рассказывают о знаковых местах города, помогают составить прогулочные маршруты и подобрать экскурсии. В 2025 году посетители чаще всего интересовались такими объектами, как ВДНХ, кинопарк «Москино» и Парк Горького, Московский планетарий и дом культуры «ГЭС-2», – пояснили в комитете.

Там уточнили, что в прошлом году в столице побывали 26,5 млн гостей – на 500 тыс. больше, чем в 2024 году. За год вклад туризма в экономику города превысил 1,8 трлн руб., увеличившись на 6,5%. Объем поступлений в бюджетную систему Москвы составил 250 млрд руб. В статистике учитывались расходы туристов на проживание, питание, транспорт, культурную программу, покупки, а также другие траты.

«В 2025-м в российской столице побывали 2,8 млн иностранных путешественников. Из ряда государств турпоток значительно вырос: на 109% – из Омана, на 27% – из Индии, на 18% – из Белоруссии, на 17% – из Вьетнама», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, общее число туристов из стран дальнего зарубежья увеличилось на 16%.

«В Москву обычно приезжают, чтобы познакомиться с ее историей, достопримечательностями и гастрономией. Многих привлекает насыщенная событийная программа», – рассказали в комитете.

У столицы есть официальный туристический портал Discover Moscow. Информация на нем представлена на английском и китайском языках. На платформе можно найти подборки музеев и прогулочных маршрутов, афишу мероприятий и полезные советы для путешественников. Также работает горячая линия Московского центра информационной поддержки туристов. Операторы на русском и английском языках объясняют, как оплатить проезд в метро или доехать до аэропорта.