Россиянам рассказали о новом виде отдыха

В России все большую популярность набирает «сонный туризм». Новый вид отдыха вызывает интерес не только у молодежи, но и у взрослого поколения, рассказал основатель компании «Бугров Капитал» Эдуард Бугров.

— В индустрии отдыха наблюдается важный тренд — одной из ключевых потребностей становится полноценный сон. При этом хотим сразу отметить, что мода на аутентичность по-прежнему остается конкурентным преимуществом. Туристы все так же хотят созерцать, знакомиться с традициями, впитывать культурный код каждого места, в котором пусть даже недолго, но удалось побывать. Происходит лишь трансформация предпочтений, — отметил эксперт.

Базы отдыха и отели повышают уровень комфорта сна гостей. Они закупают качественные матрасы и удобные подушки, а также вкладывают средства в системы затемнения и звукоизоляции. По мнению Бугрова, высокий интерес к подобному виду туризма связан с растущим количеством стресса, загруженным рабочим графиком и постоянным информационным перегрузом россиян, передает News.ru.

Эксперт добавил, что сейчас «сонным туризмом» пользуются в первую очередь руководители. Однако молодежь тоже приезжает оценить новый вид отдыха.

