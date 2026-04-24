В Москве подешевели номера в пятизвездочных отелях

В начале 2026 года в Москве впервые за несколько лет подешевели номера в пятизвездочных отелях. В среднем ночь теперь стоит около 28,6 тыс. руб. – это примерно на 3% меньше, чем год назад. Главная причина – стало меньше обеспеченных иностранных туристов. Особенно сократился поток гостей из ОАЭ и Саудовской Аравии. Из-за военных действий на Ближнем Востоке они стали реже приезжать в Россию, а именно такие путешественники – основная аудитория дорогих гостиниц, говорится в исследовании консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP), с которым ознакомился РБК.

Тенденцию подтверждает и Игорь Кокорев, директор департамента стратегического консалтинга компании Nikoliers. По его словам, цены снизились примерно на 2,7%, и это первое такое падение с 2022 года.

При этом, как обращает внимание Алексей Ефимов, генеральный директор компании IBC Real Estate, в целом туристов в России стало даже больше – примерно на 7%. Но рост происходит за счет стран ближнего зарубежья. А такие гости обычно тратят меньше и реже выбирают люксовые резорты.

С загрузкой отелей тоже стало хуже. В среднем пятизвездочные гостиницы были заполнены примерно на 61%, что ниже прошлогоднего уровня. Есть и более пессимистичные оценки: по данным Hotel Advisors, загрузка люксовых отелей составила около 42%.

Еще один фактор – поведение российских туристов, говорится в исследовании. На фоне укрепления рубля и общего снижения потребительской активности многие россияне чаще выбирают поездки за границу, а не дорогие отели внутри страны. То есть внутренний спрос тоже просел. Кроме того, последние пару лет цены в премиальном сегменте активно росли, и в какой-то момент это тоже начало сдерживать спрос.

Что будет дальше – зависит от ситуации на Ближнем Востоке. В CMWP отмечают, что туристы из богатых стран часто принимают решения о поездках спонтанно, поэтому спрос может быстро восстановиться. По оценке экспертов, в ближайшее время цены либо останутся на текущем уровне, либо могут еще немного снизиться – все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация.

