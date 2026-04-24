По сибирским рекам запустят новый круизный маршрут

Круизная компания «Созвездие» открывает новое направление речных путешествий по Западной Сибири, которое соединит Иртыш и Обь. Десятидневный тур на единственном в регионе специализированном теплоходе позволит туристам увидеть труднодоступные природные локации и познакомиться с культурой сибирских городов.

Заместитель директора компании «Созвездие» Зинаида Биатова сообщила, что в навигацию 2026 года стартует маршрут «Курс на Омск».

Путешествие из Ханты-Мансийска до Омска займет 10 дней и будет проходить на борту обновленного теплохода-пансионата «Северная сказка». Судно, рассчитанное на 145 человек, обеспечит гостям трехразовое питание и экскурсионную программу. По словам представителя фирмы, в 2027 году маршрутную сеть планируется дополнить экспедицией «Погружение в Ямал», сообщает ТАСС.

Стоимость участия в новом круизе начинается от 187 790 рублей за место в трехместной каюте на нижней палубе. Проживание в каютах главной палубы обойдется минимум в 281 тысячу рублей, а цена за люкс с балконом составляет 441 690 рублей. В пресс-службе полпреда президента в СФО Анатолия Серышева ранее отмечали, что развитие подобных маршрутов является частью масштабного плана по восстановлению судоходства на Иртыше и Оби. Для пассажиров на борту предусмотрены развлекательные мероприятия, а в начале пути запланирован традиционный приветственный фуршет от капитана.

