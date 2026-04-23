Туристам рассказали, как дешевле всего уехать из Москвы в Петербург в праздники

Туристам 9 мая предложили сэкономить на поездках между Москвой и Санкт-Петербургом на «Сапсанах». Минимальная цена на билет в этот день заморожена на символичной отметке в 1945 руб. Редакция TourDom.ru проверила, доступны ли эти варианты.

Традиционно подобные акции в высокоскоростных составах действуют только в одном, самом дешевом классе – экономе. Именно он подчистую выкупается в пиковые даты высокого спроса. Однако на этот раз вопреки обычной практике у туристов немало шансов уехать по спеццене.

Сложнее будет тем, кто будет искать билеты из Москвы в Северную столицу. Здесь в «Сапсанах», отправляющихся в первой половине дня только дорогие варианты – бизнес-класс от 10 тыс., первый класс от 32 тыс., купе-переговорная от 93 тыс. Места по 1945 руб. можно найти в составах, которые выезжают с Ленинградского вокзала после 13:40. А вот в вечерних поездах насчитывается даже по полторы-две сотни таких кресел.

Из Санкт-Петербурга найти специальные цены проще – кресла есть практически в каждом составе. Исключение лишь пара «Сапсанов», отправляющихся в 9 часов с небольшим интервалом между собой. И 11-часовой поезд – в нем вообще ни одного варианта ни в одном классе.

Для сравнения самый дешевый авиабилет в этот день из Москвы в Петербург обойдется в 3,6 тыс. Их стоит искать у «Победы». Но это единичные варианты – скорее, стоит ориентироваться на расценки от 5 тыс. Из Пулково получится улететь за 3,1 тыс. на «Победе» или за 3,4 тыс. «Азимутом».

Ну а самый дешевый вариант по железной дороге обойдется в 1638 руб. - это сидячий класс в «Авроре». Плацкарт на маршруте между двумя столицами предлагается от 2,6 тыс. Купе в единичные поезда можно найти за 2,4 тыс.