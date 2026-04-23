По волнам времени: Вологда возрождает речной туризм

В апреле 2026 года два однопалубных электрических речных трамвая завершили цикл маневровых испытаний на воде в Санкт-Петербурге. Специалисты Российского классификационного общества признали суда полностью готовыми к эксплуатации.

Названия для трамваев выбирали сами вологжане в ходе открытого голосования в социальных сетях. Из множества предложенных вариантов победу одержали два: «Вологжанин» и «Вологодские зори». Авторы победивших названий получат по три бесплатные поездки на новых судах.

Технические характеристики впечатляют: 16-метровая длина, вместимость — 38 пассажиров и два члена экипажа, максимальная скорость — 13 км/ч. На борту предусмотрены удобные сидячие места со столиками, зона для еды и напитков, а также открытая носовая палуба для тех, кто хочет лучше ощутить речную атмосферу. Корпуса судов оформлены в соответствии с единым дизайн-кодом Вологодской области с использованием традиционных вологодских паттернов.

Производитель — петербургская компания «Эмпериум», которая уже зарекомендовала себя поставкой аналогичных судов для водных маршрутов Санкт-Петербурга. Для обслуживания трамваев уже поступили три понтонных причала от Чкаловской судоверфи — они разместятся у речного вокзала, на Соборной горке и у Спасо-Прилуцкого монастыря.

Новые речные трамваи будут курсировать по трём туристическим маршрутам, каждый из которых имеет свою тематику и протяжённость: «Вологда православная» (8,4 км) – «Речной вокзал — Соборная горка — Спасо-Прилуцкий монастырь», «По следам Ивана Грозного» (5,6 км) – «Соборная горка — Спасо-Прилуцкий монастырь», «Императорский» (2,8 км) – «Речной вокзал — Соборная горка»

«Все три причальные точки выбраны не случайно — они закрывают ключевые туристические локации Вологды. Спасо-Прилуцкий монастырь, основанный в XIV веке, Соборная горка с её панорамным видом на Кремль и исторический речной вокзал — эти места теперь будут связаны водными артериями, как это было десятилетия назад», - поясняет администрация областного центра.

Запустить регулярное движение планируется уже летом 2026 года. И это только начало: в Череповце тоже анонсировали запуск аналогичных речных трамваев.

Речной транспорт в Вологде и по всей Вологодской области имеет богатую историю. В советское время пассажирские пароходы и теплоходы были не просто туристической экзотикой — они служили важным средством сообщения между городом и отдалёнными деревнями.

Многие вологжане старшего поколения помнят теплоходы, курсировавшие по реке Сухоне между Вологдой и Тотьмой. В 1970-х годах по этому маршруту ходили колёсные пароходы «Т.Г. Шевченко» и «Н.А. Добролюбов». Путь в 250 километров занимал целые сутки — эти неспешные путешествия становились настоящим приключением.

Одна из жительниц Вологды, делясь воспоминаниями в социальных сетях, рассказала, что в 1965 году теплоход ходил до села Воскресенское.

«Водным путем я приехала в родную деревню в сопровождении родителей и старшей сестры», — вспоминает она.

Другой пользователь подтверждает:

«Ходил теплоход ПТ-2, скорость у него была в разы меньше, чем у других, и называли его "калоша" — один салон большой и деревянные сидения».

Особую атмосферу советских речных путешествий описывает очевидец в своих воспоминаниях:

«Идем в каюту, тихарясь... Прислушиваясь к своему телу, ощущаем инерционное покачивание его в противофазе движению механизмов парохода. И под это убаюкивающее, почти незаметное покачивание погружаемся в сон... С боков ритмично шлёпают плицами по воде гребные колёса, за стенкой сзади тяжело и ритмично чухает паровая машина».

К сожалению, с развитием автомобильных дорог и строительством мостов речное пассажирское сообщение в регионе пришло в упадок.

«Потом построили дорогу, мост через реку, стали ходить автобусы. И река осталась в прошлом», — констатирует жительница Вологды. Сейчас, по её словам, в некоторых местах даже на лодке с трудом можно пройти из-за обмеления реки.

О значении нового водного маршрута для туристической привлекательности города в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала вологодского экскурсовода с десятилетним стажем Елена Михайлова.

«Речные трамваи — это не просто транспорт, это новый взгляд на город. Когда смотришь на Спасо-Прилуцкий монастырь с воды, он выглядит совершенно иначе, чем с суши. Представьте: вы плывёте, открывается панорама древних стен, куполов, и всё это в обрамлении речной глади. Это магия», — делится Елена.

Три заявленных маршрута охватывают самые фотогеничные точки Вологды. «Маршрут "По следам Ивана Грозного" особенно интересен исторически — именно водным путём царь прибывал в Спасо-Прилуцкий монастырь. А "Императорский" — короткая, но очень красивая прогулка, которую оценят семьи с детьми или люди, у которых мало времени.

Однако гид обращает внимание и на возможные сложности.

«Река Вологда мелеет, есть проблемы с судоходством в определённые периоды лета. Хочется верить, что администрация учла это и работа по углублению русла будет проведена. В советское время за рекой следили гораздо тщательнее — по ней ходили не только прогулочные, но и грузовые суда», — напоминает она.

Главное, что отмечает Елена:

«Раньше гости города часто спрашивали: "А покататься по реке можно?" И приходилось отвечать, что только на частных катерах или летом — на редких прогулочных лодках. Теперь у нас будет регулярное, красивое, современное решение. И это здорово».