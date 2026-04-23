Пассажиров умилила укачивающая ребенка стюардесса «Аэрофлота»

В соцсетях набирает популярность видео, снятое на ночном рейсе «Аэрофлота» из Москвы в Горно-Алтайск. На нем бортпроводница помогает укачать грудничка одной из пассажирок.

Сам ролик, снятый попутчицей, опубликовал телеграм-канал «Абзац». На записи стюардесса буквально нянчит малыша. Девушка взяла ребенка на руки и укачала его, напевая колыбельную, чтобы женщина могла немного передохнуть. За это время пассажирка успела поесть и отлучиться в уборную.

Туристы с маленькими детьми регулярно летают без сопровождения, и в таких ситуациях помощь со стороны экипажа очень важна, особенно на ночных рейсах, когда нагрузка на родителей выше.

Видео активно обсуждают в соцсетях. Пользователи пишут, что такие поступки делают перелет заметно комфортнее, и предлагают поощрить бортпроводницу за внимательное отношение к клиентам авиакомпании.

Отметим, что подобные ролики с участием стюардесс регулярно появляются в сети и часто становятся вирусными. Это вызывает обсуждение стандартов сервиса и границ обязанностей экипажа во время полета.