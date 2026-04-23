Названы самые бюджетные направления для отдыха в России

Эксперты сервиса бронирования «Отелло» назвали самые бюджетные направления для отдыха в России на майские праздники 2026. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

В топ городов, где проживание обойдется дешевле всего, вошли Барнаул (3,8 тысячи рублей за ночь), Благовещенск (4,4 тысячи рублей за ночь), Адлер (4,6 тысячи рублей за ночь), Томск (4,6 тысячи рублей за ночь), Иркутск (4,6 тысячи рублей за ночь) и Красноярск (4,9 тысячи рублей за ночь). Кроме того, в списке бюджетных направлений для отдыха на майские оказались Махачкала, Новосибирск, Екатеринбург и Пятигорск — там средняя стоимость ночи не превышает 6 тысяч рублей.

В исследовании также говорится, что в указанный период у россиян заметнее всего вырос интерес к Кисловодску, Зеленоградску, Светлогорску, Смоленску и Ярославлю. Доля бронирований жилья по этим направлениям выросла почти в два раза по сравнению с 2025 годом.

Ранее аналитики этого же сервиса назвали любимые места для спонтанных поездок россиян по стране. В список вошли города Золотого кольца, Краснодарский край и Казань.