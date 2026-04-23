Горы по пятницам: чем Северный Кавказ привлек bleisure-туристов

Командировка в Пятигорск больше не равна сухим переговорам и маршруту «аэропорт — отель». Все чаще рабочие поездки на Северный Кавказ не заканчиваются в пятницу вечером, а продолжаются на выходных — уже в формате отдыха.

В туриндустрии это называют bleisure — от английских business + leisure (работа + отдых). За год популярность такого формата выросла в регионе на 5%. Готовы же отправиться в такой мини-отпуск более 80% путешественников.

География тренда

Сервис «OneTwoTrip для бизнеса» по запросу проекта ТАСС «Это Кавказ» выяснил, что в первом квартале 2026 года 84% «удлиненных» командировок пришлись на поездки внутри России. В топе традиционно Москва (29%), Санкт-Петербург (9%) и Екатеринбург.

Северный Кавказ старается быть в тренде. За год число сотрудников, остающихся в регионе после рабочих встреч, выросло на 5%. Выбор локаций красноречив: Минеральные Воды (42%), Махачкала (23%) и Грозный (10%). Дольше всего задерживаются в Пятигорске — в среднем 4,1 дня. Для сравнения: в Минеральных Водах — 3,3 дня, в Ессентуках — 2,3 дня.

— Природа Северного Кавказа уникальна: горные пейзажи, чистый воздух, величественные вершины, — говорит Сергей Васин, руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly (член Ассоциации туроператоров (АТОР)). — Появилось много современных и комфортабельных средств размещения. Прокладываются хорошие дороги — не только федеральные трассы, но и удобные подъезды к туристическим достопримечательностям.

Это подтверждают результаты исследования NF GROUP: за 2025 год номерной фонд десяти крупнейших горнолыжных курортов России увеличился на 46%. Наибольший прирост обеспечили Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии. Только на первом курорте открылись сразу четыре новых отеля: «Лазурит Архыз», Alean Club Sophia, 7Peaks Family Resort и «Azimut Парк Отель Архыз».

Почему bleisure привлекает россиян

Опрос «OneTwoTrip для бизнеса» (апрель 2026 года, 1110 респондентов из числа подписчиков в соцсетях, пользователей приложений и получателей рассылки) показал: 44% путешественников стараются добавлять к командировке дополнительные дни. Большинство использует для этого выходные (80%), реже — отпуск (15%) или отгулы. Главный мотив — желание увидеть новое место (67%). Остальные так экономят на билетах.

Результаты другого исследования, проведенного сервисом совместно с hh.ru в мае 2025 года среди почти 3 000 россиян, объяснил природу тренда. 61% респондентов воспринимают командировки как возможность побывать в новом городе или стране. Среди плюсов формата 67% выделили просмотр новых мест, 50% — баланс между работой и личной жизнью.

Руководитель сервиса «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков отмечает, что доля сотрудников, чьи работодатели поддерживают bleisure, уже несколько лет превышает 30% от всех деловых поездок. При этом число задерживающихся на выходные выросло на 7% за год.

— Компании не только не сворачивают практику, но и расширяют круг тех, кто ею пользуется, — констатирует Мастрюков.

Инфраструктура под запрос

Северный Кавказ готов к такому интересу. По словам Сергея Васина, в регионе обновляется транспорт: расширяется автобусный парк, закупаются минивэны, увеличивается число гидов, вводятся программы аттестации.

— Маршруты становятся интереснее, в том числе эксклюзивные — по менее известным, но очень живописным местам. Северный Кавказ привлекает не только российских, но и иностранных гостей, которые приезжают сюда ради пеших прогулок и знакомства с природой, — добавляет эксперт.

Регион остается еще и одним из самых доступных направлений для bleisure-формата. Средний чек за проживание в отеле здесь ниже, чем в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи. Один из главных магнитов — Эльбрус.

— Место предлагает маршруты разного уровня сложности: от любительских до профессиональных восхождений, рассчитанных на опытных альпинистов. Такое разнообразие позволяет каждому выбрать подходящий вариант, — поясняет Васин.

Интерес к формату подтверждают и сами путешественники. Согласно опросу «OneTwoTrip для бизнеса», 81% респондентов хотели бы совместить деловую поездку и отдых именно на Северном Кавказе. Для региона это не просто туристический поток, а устойчивый запрос, который бизнес и отельеры уже начали обслуживать.