Иностранный турпоток на Дальний Восток может вырасти втрое к 2035 году

Количество иностранных туристов, посетивших Дальневосточный федеральный округ, в 2025 году достигло 203 тыс. человек. К 2035-му этот показатель должен вырасти втрое, заявила заместитель директора инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Юлия Иванова в кулуарах внешнеэкономического форума в Чите.

Она отметила, что трехкратный рост – это минимальная планка.

«Конечно, это не предел. Поэтому сейчас все регионы прилагают усилия, чтобы как раз таки иностранного туриста к себе заманить», – приводит ТАСС слова Ивановой.

Иностранный турпоток в ДФО не сопоставим с объемом внутреннего туризма. По словам представителя корпорации, в целом округ в 2025 году принял более 7,5 млн гостей, причем около двух третей поездок пришлось на Приморский и Хабаровский края, а также Республику Бурятия. Туризм рассматривается как одно из ключевых направлений развития макрорегиона наряду с обновлением городской инфраструктуры, развитием транспортных коридоров, энергетики и привлечением инвестиций.

Как писал ранее «ТурДом», «Аэрофлот» с конца мая начнет увеличивать частоту полетов из Москвы в города Дальнего Востока. Так, летом во Владивосток будет выполняться до 42 рейсов в неделю, в Хабаровск – 32, в Петропавловск-Камчатский – 27.