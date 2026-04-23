Московская область стала лидером по бронированиям отдыха «все включено»

Жители России этой весной массово выбирают отели Подмосковья, которые аккумулировали три четверти всех заказов в сегменте полного пансиона. В то же время аналитики фиксируют резкое падение интереса к аналогичному отдыху на курортах Краснодарского края.

Согласно данным сервиса OneTwoTrip, доля Московской области в общем объеме весенних бронирований отелей «все включено» увеличилась на 18,7 % и достигла 75 %. Напротив, Краснодарский край потерял 45,5 % заказов, сохранив за собой лишь 18,8 % рынка. Среди других регионов значительный рост показала Калужская область, чья популярность в данном сегменте выросла в 2,3 раза. В список востребованных направлений также вошли Татарстан, Красноярский край и Крым, которые ранее не фигурировали в лидерах весеннего сезона.

Средняя стоимость проживания в отелях с полным обслуживанием весной 2026 года составила 21,4 тысячи рублей в сутки. При этом россияне стали отдавать предпочтение объектам категории «четыре звезды» — их доля выросла почти до 76 %. Несмотря на стабильный интерес к формату, средняя продолжительность отдыха сократилась с 2,7 до 2,5 дня, что указывает на популярность коротких туров выходного дня.

Аналитики также отметили смену состава туристических групп: доля парных поездок снизилась на 19,7 %, уступив место отдыху большими компаниями и семьями. Из рейтинга популярных направлений для системы «все включено» в этом году полностью выпала Тверская область. По мнению экспертов, смещение спроса в сторону Подмосковья связано с поиском оптимального баланса цены и качества без необходимости длительных перелетов.