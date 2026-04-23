В Суздале ужесточат требования к "каретам"

В Суздале решили ужесточить требования к водителям гужевого транспорта – карет и повозок, которые катают туристов. Теперь извозчикам придется подтверждать свою квалификацию: без специального документа о получении профессии вроде тренера или инструктора по верховой езде работать не дадут.

Как сообщили в администрации города, при подаче заявления на разрешение нужно будет показать копию документа, а во время работы – иметь его при себе. Таким способом власти хотят сделать прогулки безопаснее.

Нововведение вызвало бурные споры в соцсетях, пишет местное издание «Зебра-ТВ». Многие жители говорят, что меры слишком жесткие и на практике все равно никто ничего не контролирует: подростки управляют повозками, центр заставлен транспортом, а за порядком никто не следит. Другие напоминают, что проблемы копились давно – стихийные стоянки, грязь и запахи от лошадей, особенно в районе Кремлевской улицы. Ранее власти уже вводили ограничения: запретили парковать кареты и повозки у храма и детских учреждений, выделили специальные места и обязали владельцев заключать договоры на уборку и вывоз навоза. Однако это не помогло навести порядок с гужевым транспортом.

