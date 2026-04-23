В ГД объяснили дороговизну арктических туров

Цены на круизные туры в арктической зоне в ближайшем будущем не будут понижаться, в стране нет культуры посещения этих мест, а также необходимой инфраструктуры. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

По словам депутата, морской круизный туризм в России сейчас находится в зачаточном состоянии, для строительства нужных кораблей требуются большие технологические, временные и финансовые затраты, однако уже сейчас существуют туры на Черном море, Дальнем Востоке, также есть ряд круизных предложений по Северному Ледовитому океану.

"В мире не так много есть компаний, которые могут предложить тебе путешествовать на Северный океан, на Шпицберген, например. Как правило, это носит экспедиционный формат - не круизный, а экспедиционный. То есть едут ученые, едет команда, едут специалисты, и выделяются 10 кают для простых туристов, которые могут поехать. Понятно, что цена при этом будет высокая. И в этом смысле ждать понижения цены в ближайшее время нет смысла, потому что у нас все-таки пока еще нет культуры чисто туристического круизного посещения тех или иных мест", - сказал Тарбаев.

Кроме того, как отметил депутат, инфраструктура мест посещения также нуждается в цивилизованном оформлении, также требуются проделать большой объем работы, в том числе с точки зрения строительства и маркетинга.