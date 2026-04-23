Где зафиксирована самая высокая средняя цена на туристическое жилье летом

Россияне активно бронируют летний отдых, чтобы зафиксировать выгодные цены. Наиболее бюджетные варианты доступны на юге страны, в Центральной России и Поволжье. Самым дорогим станет проживание в Суздале - более 16 тыс. рублей за ночь.

В Ozon Travel подтверждают: россияне заранее планируют поездки на летний период и уже сейчас бронируют отели и билеты. Самыми востребованными в летний сезон будут южные регионы - Краснодарский край и Ростовская область, где бронирования выросли в 3,5 раза. Также в лидерах Владимирская область (рост в 2,7 раза). Среди направлений, которые раньше не пользовались заметной популярностью, рост показала Иркутская область - на лето уже забронировано в 2,3 раза больше отелей.

По данным на конец апреля (статистика Bronevik.com), средняя стоимость проживания по России летом составляет 8100 руб. за ночь, тогда как средний чек уже совершенных ранних бронирований - 6 900 руб. Среди популярных локаций минимальная средняя цена зафиксирована в Ставрополе - 4200 руб. за ночь. В топ по доступности размещения также вошли другие южные направления - Астрахань и Минеральные Воды (по 5000 руб. за ночь). Бюджетное проживание также в Брянске (4300 руб.), Липецке (4400 руб.), Саратове (4500 руб.) и Тольятти (4900 руб.).

Самая высокая средняя цена на туристическое жилье сейчас фиксируется в Суздале - 16 300 руб. за ночь. Эксперты это связывают с высоким спросом при ограниченном номерном фонде. В остальном топ дорогих направлений расположен на популярных курортах: Эстосадоке (14 800 руб.), Сириусе (14 500 руб.),Адлере (11 800 руб.), а также в Зеленоградске (12 800 руб.) и Светлогорске (около 12 000 руб.).