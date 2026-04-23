Азиатский разворот Петербурга: китайцы экономят, но едут

Санкт-Петербург подвёл итоги туристического сезона-2025: город посетили 12,4 млн гостей, что на 19,2% больше, чем в доковидном 2019 году. Однако доля иностранцев осталась мизерной — всего 6,3% от общего потока. Китайцы, которых в городе ждали с особым нетерпением, показали противоречивую динамику: их приехало около 235 тысяч. Это лишь четверть от рекордных показателей 2019 года, зато 86,7% от всех прибытий из Азии.

Азиатский разворот Петербурга очевиден: за три года доля граждан Китая, Индии, Вьетнама, Индонезии и Малайзии в общем числе размещений в гостиницах выросла с 50,4% до 62,8%. При этом сами китайские туристы заметно изменились. Всё чаще это молодые люди, путешествующие самостоятельно, а не в составе больших групп. Более половины таких гостей (59,9%) имеют средний и выше среднего доход. Однако средний чек на поездку в 2025 году составил 116,6 тыс. рублей — на 6,8% ниже, чем годом ранее. Причина — гости стали проводить в городе меньше времени: 5,5 дня против 9,8 дня в 2024-м.

В компании «Интурист» уточняют, что китайцы ориентируются на бюджетный сегмент: отели три-четыре звезды. При этом значительная часть туров формируется и обслуживается в замкнутой экосистеме — со своими гидами, ресторанами и магазинами, что не всегда приносит доход местному малому бизнесу. По данным сервиса «Островок», на туристов из Китая приходится до 50% всех бронирований в объектах размещения Петербурга, совершённых иностранцами в 2025 году. Средняя цена за ночь — 7,3 тыс. рублей.

Совсем иная картина в деловом туризме. По данным платформы «Ракета», число бизнес-поездок из Китая в Россию в январе–апреле 2026 года выросло в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Средний чек делового гостя достигает $1,5–1,6 тыс. за поездку — на 3–10% выше, чем у туристов из дальнего зарубежья. В Петербурге сегодня работают свыше 830 компаний с китайскими корнями — за пять лет их количество выросло в 10 раз.

Главная проблема, сдерживающая турпоток из КНР, — транспортная. Представители «Интуриста» называют «незначительное количество прямых рейсов по сравнению с Москвой, Сибирью и Дальним Востоком». Пока перевозчики предпочитают отправлять китайцев через столицу, город теряет потенциальных гостей. Власти Петербурга продолжают роуд-шоу и презентации в Китае, но без расширения маршрутной сети вернуть показатели 2019 года (около 1 млн китайцев) не удастся.